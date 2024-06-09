Украинцы будут платить за свет по новому тарифу: кто получит эти деньги

Повышение тарифа на свет для украинцев до 4,32 грн/кВт*год поможет восстановить энергообъекты, разбомбленные россиянами. Однако лишь частично.

Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: дело в том, что "Укргидроэнерго", которая значительно пострадала от обстрелов, получит лишь 15% от денег, которые уплатят украинцы.

"Соответственно, эти деньги будут направлены на непосредственно восстановление. В частности, ремонты и все, что с этим связано", – объяснил эксперт.

В то же время, отметил он, 85% средств фактически уйдут "Энергоатому", который "от обстрелов не пострадал". Таким образом, подчеркнул Харченко эта компания не примет участия в процессе восстановления энергосистемы.

Повышение тарифа на свет не решит проблему на 100%

В свою очередь, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа") ранее отметил: Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света. Причем, даже несмотря на повышение тарифа на него. Причина – сложная ситуация в энергетике, которая усугубиться ближе к зиме.

"Даже повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Ситуация сверхсложная, а будет зимой еще сложнее – по среднему сценарию, при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и условно 10 часов в сутки мы можем быть без света", – сказал нардеп.

При этом он подчеркнул: не исключено, что Россия продолжит бить по украинской энергетике. А потому "нужно думать, каким образом подготовиться каждой семье к тому, что нас ожидает зимой".

Украинцам следует запасаться павербанками и зарядными станциями

Харченко же признает: отключать свет украинцам будут еще в течение 2-3 лет. А на полноценное восстановление уйдет по крайней мере 5-7 лет. Соответственно, украинцам следует запасаться павербанками и зарядными станциями – и держать их максимально заряженнными.

Он отметил: до войны объем украинской генерации составлял 32-33 ГВт. Сейчас осталось лишь 11-12 ГВт.

"Восстановление до полного уровня потребностей будет длиться не менее 5-7 лет. А до уровня, когда потребители либо не ограничиваются, либо ограничиваются очень редко и в целом имеют свободный доступ к электричеству, – это 2-3 года. ...Только после 20 марта уничтожено примерно от 8 до 9 ГВт мощностей", – сказал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев ранее отметил: отказаться от графиков отключения электроэнергии в Украине могут в сентябре – однако только при условии рационального распределения и использования энергии. Впрочем, по его словам, сами украинцы к этому не готовы – из-за отсутствия т.н. энергетического сознания. А потому возможность отказа от графиков в сентябре является фактически теоретической, поэтому отключения продолжатся.

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