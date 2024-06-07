Возможность отказа от графиков есть, но воспользоваться ею не выйдет: почему украинцам продолжат отключать свет

Отказаться от графиков отключения электроэнергии в Украине могут в сентябре – однако только при условии рационального распределения и использования энергии. Впрочем, в экспертной среде считают, что сами украинцы к этому не готовы – из-за отсутствия т. н. энергетического сознания. А потому возможность отказа от графиков в сентябре является фактически теоретической и отключения продолжатся.

Об этом рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Он отметил: отсутствие "энергетического сознания" и стало одной из причин повышения тарифа.

"Предупреждения звучат, но "энергетическое сознание" не срабатывает. В том числе по этой причине Кабмин пошел на повышение тарифа для населения. Также ограничения вводит "Укрэнерго". Они могли быть гораздо меньше, если бы на местах рационально использовали электроэнергию", – сказал эксперт.

Он подчеркнул: ускорить выход из стабилизационных графиков могла бы установка дополнительных мощностей в виде мини-ТЭЦ и малых когенерационных установок. Однако, признал эксперт, особого желания делать это ни у кого нет, а потому с большой долей вероятности осенью украинцам продолжат отключать свет по графикам.

Масштабного блэкаута не будет

Рябцев признал, однако, что растянутых во времени масштабных блэкаутов Украине избежать удастся. "Я не думаю, что энергосистема Украины может потерять устойчивость настолько, что не сможет восстановиться после сбоя. Наступление блэкаута осенью – очень маловероятная величина", – отметил он.

Его поддерживает и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, по словам которого длительные отключения в Украине будут, но вот масштабного сбоя не произойдет.

"Ограничения будут однозначно. Они могут доходить до 10-12 часов, но блэкаутов не жду. Я уверен в профессионализме инженеров "Энергоатома", тех, кто ремонтирует тепловую и гидрогенерацию, диспетчеров "Укрэнерго". Все это дает основания полагать, что, несмотря на все сложности, мы пройдем зиму без больших проблем для критической инфраструктуры. Хотя, безусловно, с большим дискомфортом для бытовых потребителей и бизнесов", – констатировал эксперт.

Украинцам придется привыкать жить без света

Специалисты признают: быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся. А потому не проводить в ближайшее время отключений света для бытовых потребителей не получится.

"Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения. Это следствие масштабных атак россиян на энергосистему Украины в марте – апреле", – рассказали в "Укрэнерго".

Там подчеркнули: наличие графика не означает, что свет будут точно выключать. Но "когда ситуация в энергосистеме будет ухудшаться – отключения будут точно применяться".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка ("Слуга народа"), в ближайшее время Украина не сможет полностью отказаться от стабилизационных графиков отключения света. Причем даже несмотря на повышение тарифа на него. Причина – сложная ситуация в энергетике, которая усугубиться ближе к зиме.

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