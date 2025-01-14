Украинцев заставляют платить за доставку газа, которым не пользовались: в каких случаях можно не платить

Украинцы должны платить за доставку газа, даже если вообще им не пользуются. Для начисления сумм в платежках используют данные об объемах потребления за прошлый газовый год, или минимальные объемы потребления. При этом единственный вариант, как не платить за доставку газа – отключить газоснабжение.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Фактически украинцы платят не только за саму доставку газа, но и за возможность им пользоваться. Операторы газораспределительных сетей содержат инфраструктуру, вкладывают средства в ремонты. И за все это приходится платить. Как объясняют в "Нафтогазе", чтобы не получать начисления, нужно, чтобы либо отключен был газ, либо написано заявление в облгаз с просьбой отключить газ.

"Прежде всего вам необходимо обратиться к вашему оператору ГРС (обл- или горгазу), которому вы платите за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива. Оператору ГРС вам следует предоставить: заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа; или доказательства об отключении", – говорится в разъяснении.

Кстати, отключить газ (а вместе с тем не нужно будет платить за распределение) могут и несмотря на желание потребителя. Приказ Минэнерго №285 предусматривает следующие причины для прекращения газоснабжения:

долг за газ;

отказ потребителя от счетчика;

расторжение договора распределения природного газа;

несанкционированный отбор газа;

несанкционированное восстановление газопотребления;

признание в установленном порядке аварийным состояние газораспределительной системы;

наличие задолженности за несанкционированный отбор природного газа из ГРС;

необоснованный отказ от подписания акта предоставленных услуг;

отказ представителям Оператора ГРС в доступе на объекты или земельный участок потребителя и т.д.

Важно также своевременно передавать показания газового счетчика. Иначе вам и объем потребления, и распределение газа могут посчитать по усредненным объемам. А они могут быть выше реальных.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 января остается на уровне 7,96 грн за куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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