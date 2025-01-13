Украинцев, которые не используют газ, заставляют платить за его доставку: суммы в платежках перечислили всем с 1 января

Украинцы получают платежки за доставку газа даже в том случае, если вообще не пользовались голубым топливом. К примеру, в Виннице, если у вас есть газовое отопление, но вы уже давно не пользуетесь голубым топливом (выехали за границу), вам все равно ежемесячно придется платить по 55,2 грн. Если забыть заплатить, газовики могут обратиться в суд.

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OBOZ.UA изучил десятки судебных решений . Абсолютное большинство из них – не в пользу должников. О том, как и кого заставляют платить за доставку газа, как перечислили платежки и что нужно сделать, чтобы не переплачивать, читайте в материале.

Не хотела платить не государству и суд против беженцев: почему за доставку газа все равно придется заплатить

Украинцы ежемесячно, невзирая на объемы потребления, получают одинаковые платежки за доставку газа. Если это дом с газовым отоплением, то сумма в этой платежке может достигать сотен гривен. А если речь идет о квартире с газовой плитой – десятки гривен ежемесячно. Размер в платежке перечислили всем с 1 января . В 2025-м нужно платить за газ с учетом объемов, потребленных с октября 2023-го по конец сентября 2024-го.

Весь объем потребления в кубометрах делят на 12 месяцев и умножают тариф на распределение в конкретном городе. К примеру, если вы потратили за прошлый газовый год 1000 кубометров голубого топлива, то ежемесячно нужно платить за доставку 83,33 кубов. В Киеве это всего 31,99 грн. в месяц. В то время как в Луцке такой объем будет стоить уже 156,9 грн.

Даже если вообще не потребляете газ, но подключены к нему, ежемесячно придется платить:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – если газ используется в том числе для отопления.

Часто украинцы, не потребляющие газ, считают, что тоже не нужно платить и за доставку. В результате это может привести к судебным разбирательствам. Например, как говорится в деле №154/5088/23, житель г. Владимир Волынской области пытался отменить платежку на доставку газа на 3874,2 грн, полученную от "Волыньгаза". Мужчина утверждает, что с июля 2022 года проживает в Италии, а квартира – пустая. Владимир-Волынский городской суд рассмотрел иск и отказал мужчине. Он должен платить за доставку газа даже если им не пользовался.

Представитель "Волыньгаза" пояснил, что размер платы за доставку рассчитали в 2023-м, исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В этот период семья еще до переезда в Италию успела использовать 1520 кубометров газа. Следовательно, ежемесячно нужно было платить за доставку 126,6 кубометров.

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газснабсервис" 2,952 Волынская область "Газсети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газсети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газсети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тисменицагаз" 2,388 Киевская область "Газсети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газсети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газсети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Годячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубнигаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газсети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газсети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газсети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газсети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газсети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

"Суд обращает внимание на доводы ответчика, что прекращение или ограничение распределения (потребления) природного газа не освобождает потребителя от обязательства оплаты стоимости услуг по договору распределения природного газа, кроме случая расторжения его договора", – говорится в решении суда.

Однако даже если семья не потребляет газ более длительный период, за газ все равно пришлось бы заплатить хотя бы столько, сколько предусмотрено минимальными нормативами. Иногда за газ отказываются платить даже те, кто действительно потребляет много.

К примеру, жительница Тернополя накопила долг в 4575,53 грн, за четыре последних года она получила 3 тыс. кубометров газа, однако при этом заплатила всего 1089 грн. А дальше женщина заявила, что она не подписывала договор на доставку газа, потому может им пользоваться и не платить. Кроме того, она возмутилась, что деньги нужно платить на счет частного акционерного общества, а не в государственный бюджет.

"Ответчик не считает себя потребителем бытового газа, однако утвердила, что использует природный газ для отопления жилья и приготовления пищи. Указала, что периодически слачивала средства за услуги по распределению природного газа, однако обратила внимание, что счета, на которые следует перечислять оплату, зарегистрированы в Государственном казначействе, неизвестно, кому принадлежат такие счета. уголовного производства по ЧАО "Тернопольгаз", – говорится в материалах судебного дела.

В каких случаях можно не платить и что для этого нужно сделать

Фактически, украинцы платят не только за саму доставку газа, но и за возможность им пользоваться. Операторы газораздельных сетей содержат инфраструктуру, вкладывают средства в ремонты. И за все это приходится платить. Как объясняют в "Нафтогазе", чтобы не получать начисления, нужно чтобы газ был либо отключен, либо же написать заявление в облгаз с просьбой отключить газ.

"Прежде всего, вам необходимо обратиться к вашему оператору ГРМ (обл- или горгазу), которому вы платите за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива. Оператору ГРМ вам следует предоставить: заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа; или доказательства об отключении", – говорится в разъяснении.

Кстати, отключить газ (а вместе с тем не нужно будет платить за распределение) могут и, несмотря на желание потребителя. Приказ Минэнерго №285 предусматривает следующие причины для прекращения газоснабжения:

долг за газ;

отказ потребителя от счетчика;

расторжение договора распределения природного газа;

несанкционированный отбор газа;

несанкционированное восстановление газопотребления;

признание в установленном порядке аварийным состоянием газораспределительной;

наличие задолженности за несанкционированный отбор природного газа из ГРМ;

необоснованный отказ от подписания акта предоставленных услуг;

отказ представителям Оператора ГРМ в доступе на объекты или земельный участок потребителя и т.д.

Следует отметить, что важно также своевременно показывать газовый счетчик. Иначе вам и объем потребления, и распределение газа могут сосчитать по усредненным объемам. А они могут быть выше реальных.