Украинцев заставляют платить за доставку газа, который они не использовали: платежки получат все 

Украинцам с 1 января 2025-го пересчитали платежки за доставку газа (с учетом объемов потребления за прошлый газовый год), при этом платить нужно даже тем, кто вообще не пользуется газом. Не платить могут только те, кто не подключен к газу.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Даже если вообще не потребляете газ, но подключены к нему, ежемесячно придется платить:

39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;

126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;

314 кубов в год – если газ используется в том числе для отопления.

Часто украинцы, не потребляющие газ, считают, что тоже не нужно платить и за доставку. В результате это может привести к судебным разбирательствам. Например, как говорится в деле №154/5088/23, житель г. Владимир Волынской области пытался отменить платежку на доставку газа на 3874,2 грн, полученную от "Волыньгаза". Мужчина утверждает, что с июля 2022 года проживает в Италии, а квартира – пустая. Владимир-Волынский городской суд рассмотрел иск и отказал мужчине. Он должен платить за доставку газа даже если им не пользовался.

Представитель "Волыньгаза" пояснил, что размер платы за доставку рассчитали в 2023-м, исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В этот период семья еще до переезда в Италию успела использовать 1520 кубометров газа. Следовательно, ежемесячно нужно было платить за доставку 126,6 кубометров.

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газснабсервис" 2,952 Волынская область "Газсети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газсети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газсети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тисменицагаз" 2,388 Киевская область "Газсети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газсети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газсети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Годячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубнигаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газсети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газсети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газсети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газсети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газсети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

"Суд обращает внимание на доводы ответчика, что прекращение или ограничение распределения (потребления) природного газа не освобождает потребителя от обязательства оплаты стоимости услуг по договору распределения природного газа, кроме случая расторжения его договора", – говорится в решении суда.

Однако даже если семья не потребляет газ более длительный период, за газ все равно пришлось бы заплатить хотя бы столько, сколько предусмотрено минимальными нормативами. Иногда за газ отказываются платить даже те, кто действительно потребляет много.

К примеру, жительница Тернополя накопила долг в 4575,53 грн, за четыре последних года она получила 3 тыс. кубометров газа, однако при этом заплатила всего 1089 грн. А дальше женщина заявила, что она не подписывала договор на доставку газа, потому может им пользоваться и не платить. Кроме того, она возмутилась, что деньги нужно платить на счет частного акционерного общества, а не в государственный бюджет.

"Ответчик не считает себя потребителем бытового газа, однако утвердила, что использует природный газ для отопления жилья и приготовления пищи. Указала, что периодически слачивала средства за услуги по распределению природного газа, однако обратила внимание, что счета, на которые следует перечислять оплату, зарегистрированы в Государственном казначействе, неизвестно, кому принадлежат такие счета. уголовного производства по ЧАО "Тернопольгаз", – говорится в материалах судебного дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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