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Украинцев заставляют платить за доставку газа, который они не использовали: платежки получат все 

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
2,8 т.
Украинцам назвали тарифы на газ с 1 января

Украинцам с 1 января 2025-го пересчитали платежки за доставку газа (с учетом объемов потребления за прошлый газовый год), при этом платить нужно даже тем, кто вообще не пользуется газом. Не платить могут только те, кто не подключен к газу. 

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Даже если вообще не потребляете газ, но подключены к нему, ежемесячно придется платить:

  • 39 кубов в год – если газ используется только для приготовления пищи;
  • 126 кубов – если газ используется для подогрева воды и приготовления пищи;
  • 314 кубов в год – если газ используется в том числе для отопления.

Часто украинцы, не потребляющие газ, считают, что тоже не нужно платить и за доставку. В результате это может привести к судебным разбирательствам. Например, как говорится в деле №154/5088/23, житель г. Владимир Волынской области пытался отменить платежку на доставку газа на 3874,2 грн, полученную от "Волыньгаза". Мужчина утверждает, что с июля 2022 года проживает в Италии, а квартира – пустая. Владимир-Волынский городской суд рассмотрел иск и отказал мужчине. Он должен платить за доставку газа даже если им не пользовался.

Представитель "Волыньгаза" пояснил, что размер платы за доставку рассчитали в 2023-м, исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В этот период семья еще до переезда в Италию успела использовать 1520 кубометров газа. Следовательно, ежемесячно нужно было платить за доставку 126,6 кубометров.

Винницкая область  
"Газсети" 2,112
ООО "Газовик" 2,148
ООО "Газснабсервис" 2,952
Волынская область  
"Газсети", Волынский филиал 1,884
Днепропетровская область  
"Газсети", Днепровский филиал 1,080
"Газсети", Днепропетровский филиал 1,512
"Газсети", Криворожский филиал 0,636
Донецкая область  
ПАО "Донецкоблгаз" 1,416
ПАО "Мариупольгаз" 1,740
Житомирская область  
"Газсети", Житомирский филиал 2,040
Закарпатская область  
"Газсети", Закарпатский филиал 2,388
Запорожская область  
ПАО "Запорожгаз" 1,104
ПАО "Мелитопольгаз" 2,208
Ивано-Франковская область  
"Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232
ПАО "Тисменицагаз" 2,388
Киевская область  
"Газсети", Киевский филиал 1,788
ПАО "Киевгаз" 0,384
Кировоградская область  
"Газсети", Кропивницкий филиал 1,788
Луганская область  
ПАО "Луганскгаз" 1,884
Львовская область  
"Газсети", Львовский филиал 2,028
ДГХП "Сера" 1,452
ООО "Спектргаз" 2,820
Николаевская область  
"Газсети", Николаевский филиал 2,388
Одесская область  
ПАО "Одессагаз" 1,308
Полтавская область  
ПАО "Годячгаз" 2,388
ПАО "Кременчуггаз" 0,552
ПАО "Лубнигаз" 2,388
ПАО "Полтавагаз" 2,112
Ровенская область  
"Газсети", Ровенский филиал 1,848
Сумская область  
"Газсети", Сумской филиал 1,608
Тернопольская область  
"Газсети", Тернопольский филиал 2,100
ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960
Харьковская область  
"Газсети", Харьковский городской филиал 0,516
"Газсети", Харьковский филиал 2,388
Херсонская область  
ПАО "Херсонгаз" 1,944
Хмельницкая область  
"Газсети", Хмельницкий филиал 1,848
ПАО "Шепетовкагаз" 1,284
Черкасская область  
"Газсети", Черкасский филиал 0,684
ПАО "Уманьгаз" 2,340
Черновицкая область  
"Газсети", Черновицкий филиал 2,388
Черниговская область  
"Газсети", Черниговский филиал 2,112

"Суд обращает внимание на доводы ответчика, что прекращение или ограничение распределения (потребления) природного газа не освобождает потребителя от обязательства оплаты стоимости услуг по договору распределения природного газа, кроме случая расторжения его договора", – говорится в решении суда.

Однако даже если семья не потребляет газ более длительный период, за газ все равно пришлось бы заплатить хотя бы столько, сколько предусмотрено минимальными нормативами. Иногда за газ отказываются платить даже те, кто действительно потребляет много.

К примеру, жительница Тернополя накопила долг в 4575,53 грн, за четыре последних года она получила 3 тыс. кубометров газа, однако при этом заплатила всего 1089 грн. А дальше женщина заявила, что она не подписывала договор на доставку газа, потому может им пользоваться и не платить. Кроме того, она возмутилась, что деньги нужно платить на счет частного акционерного общества, а не в государственный бюджет.

"Ответчик не считает себя потребителем бытового газа, однако утвердила, что использует природный газ для отопления жилья и приготовления пищи. Указала, что периодически слачивала средства за услуги по распределению природного газа, однако обратила внимание, что счета, на которые следует перечислять оплату, зарегистрированы в Государственном казначействе, неизвестно, кому принадлежат такие счета. уголовного производства по ЧАО "Тернопольгаз", – говорится в материалах судебного дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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