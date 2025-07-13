Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: сколько стоит

Украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда. Купить же прибор можно как за 1 225, так и за 2 200 грн.

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Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили, что сигнализатор газа:

Реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии.

Автоматически перекрывает подачу газа, активирует вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления (однако такие функции предусмотрены лишь у некоторых моделей).

"Это небольшой прибор, непрерывно анализирующий воздух в помещении. Если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 2 200 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно соединить с системой охраны дома – "чтобы вовремя отреагировать на утечку газа и предотвратить чрезвычайную ситуацию, газовый сигнализатор".

Кому не засчитают оплату за газ

В свою очередь, в Харьковском городском филиале "Газсети", отметили, что из-за неправильного заполнения данных при оплате услуг за распределение газа ее могут не засчитать. Такое же произойдет, если не не внести эти данные вовсе.

Там объяснили: если забыть или неправильно внести свои данные в поле "Назначение платежа", газовщикам не удастся идентифицировать уплаченные средства и зачислить их на лицевой счет абонента. Как результат, клиентам придется:

обращаться в центр обслуживания клиентов;

предоставлять подтверждающие документы.

Заполнить нужно 4 поля:

номер личного счета;

ФИО плательщика;

полный адрес домовладения;

оплату услуги по распределению газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – согласно решению Кабинета министров о продлении действия фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за первые два месяца осени украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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