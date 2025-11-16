Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии

Нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") не исключает, что отключения света в Украине продлятся как минимум до конца отопительного сезона – ведь из-за ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. И хотя в экспертной среде убеждены, что масштабного блэкаута не произойдет, подготовиться к длительным отключениям не будет лишним – ведь Россия продолжает бить по украинской энергетике, а следовательно, ситуация может измениться.

В частности, рассказали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), следует иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

Сколько нужно запасать воды

3 литра питьевой воды на человека в сутки.

10-12 литров технической воды.

Последнюю, отмечается, следует хранить в темном прохладном месте.

Какую еду нужно запасать

Еду же рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. При чем сами продукты, подчеркивается, должны быть с длительным сроком хранения:

Крупы.

Консервы.

Сублимированные продукты.

Орехи.

Сухофрукты.

Шоколад.

"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.

Что еще нужно запасать

Впрочем, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в ЦСК советуют запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

Лекарствами постоянного потребления и базовыми средствами от простуды.

Фонариками, лампами на батарейках, свечами.

Светоотражателями для одежды, светящимися ошейниками – для безопасности в темноте.

Павербанками и зарядныеми станциями (должны быть заряженными).

Радио на батарейках.

Отказаться от графиков пока невозможно

Вместе с тем, нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") констатирует: из-за российских ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. А потому отключения света продлятся как минимум до конца отопительного сезона.

По его словам, центральной проблемой являются удары по подстанциям и линиям передачи. Ведь они вынуждают "Укрэнерго" снижать мощность АЭС в определенные часы, чтобы избежать аварийной ситуации.

Для уменьшения же рисков, по его словам, есть 2 пути. Это:

Усиление ПВО.

Строительство защитных сооружений для критических объектов.

Как украинцам меньше зависеть от отключений света

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, украинские домохозяйства могут стать более энергонезависимыми, установив для этого солнечные панели и аккумуляторный комплекс.

"Если вы поставите в среднем на дом 20 кВт часов аккумуляторов и 10-12 кВт солнечных панелей, то на практике это будет означать, что даже при плохой погоде во время отключений вы будете иметь достаточно электричества. Разве что будете немного экономить", – рассказал Харченко.

Эксперт объяснил: заряжать солнечные панели будут "непосредственно аккумуляторы". А потому такая установка обеспечит "частную энергетическую безопасность".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в декабре украинцы будут платить за электроэнергию по тому же тарифу, что и ранее – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках действия механизма возложения специальных обязанностей.

