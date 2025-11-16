Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии
Нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") не исключает, что отключения света в Украине продлятся как минимум до конца отопительного сезона – ведь из-за ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. И хотя в экспертной среде убеждены, что масштабного блэкаута не произойдет, подготовиться к длительным отключениям не будет лишним – ведь Россия продолжает бить по украинской энергетике, а следовательно, ситуация может измениться.
В частности, рассказали в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК), следует иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.
Сколько нужно запасать воды
- 3 литра питьевой воды на человека в сутки.
- 10-12 литров технической воды.
Последнюю, отмечается, следует хранить в темном прохладном месте.
Какую еду нужно запасать
Еду же рекомендуется запасать с расчетом на несколько дней. При чем сами продукты, подчеркивается, должны быть с длительным сроком хранения:
- Крупы.
- Консервы.
- Сублимированные продукты.
- Орехи.
- Сухофрукты.
- Шоколад.
"Также купите продукты, не требующие варки", – посоветовали в ЦСК.
Что еще нужно запасать
Впрочем, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в ЦСК советуют запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:
- Лекарствами постоянного потребления и базовыми средствами от простуды.
- Фонариками, лампами на батарейках, свечами.
- Светоотражателями для одежды, светящимися ошейниками – для безопасности в темноте.
- Павербанками и зарядныеми станциями (должны быть заряженными).
- Радио на батарейках.
Отказаться от графиков пока невозможно
Вместе с тем, нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") констатирует: из-за российских ударов по подстанциям и ежедневного выбивания генерации вернуться к жизни без графиков сейчас невозможно. А потому отключения света продлятся как минимум до конца отопительного сезона.
По его словам, центральной проблемой являются удары по подстанциям и линиям передачи. Ведь они вынуждают "Укрэнерго" снижать мощность АЭС в определенные часы, чтобы избежать аварийной ситуации.
Для уменьшения же рисков, по его словам, есть 2 пути. Это:
- Усиление ПВО.
- Строительство защитных сооружений для критических объектов.
Как украинцам меньше зависеть от отключений света
В то же время, рассказал OBOZ.UA директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, украинские домохозяйства могут стать более энергонезависимыми, установив для этого солнечные панели и аккумуляторный комплекс.
"Если вы поставите в среднем на дом 20 кВт часов аккумуляторов и 10-12 кВт солнечных панелей, то на практике это будет означать, что даже при плохой погоде во время отключений вы будете иметь достаточно электричества. Разве что будете немного экономить", – рассказал Харченко.
Эксперт объяснил: заряжать солнечные панели будут "непосредственно аккумуляторы". А потому такая установка обеспечит "частную энергетическую безопасность".
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в декабре украинцы будут платить за электроэнергию по тому же тарифу, что и ранее – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках действия механизма возложения специальных обязанностей.
