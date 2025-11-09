Украинцам назвали тариф на свет в декабре: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

В декабре украинцы будут платить за электроэнергию по тому же тарифу, что и ранее – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Соответствующее решение принял Кабинет министров в рамках действия механизма возложения специальных обязанностей.

Об этом говорится в решении правительства. Согласно ему, на поточном уровне тариф будет находится в течение ближайших 6 месяцев – до 30 апреля 2026 года. После чего, возможно, состоится его пересмотр.

Сколько придется платить

При потреблении не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) за май придется заплатить 820,8 грн.

(соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) за май придется заплатить 820,8 грн. При потреблении не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) – 993,6 грн.

(соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) – 993,6 грн. При потреблении не более 250 кВт*ч в месяц (соцнорма в 130 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды) – 1 080 грн.

(соцнорма в 130 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды) – 1 080 грн. При потреблении не более 220 кВт*ч в месяц (соцнорма в 100 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах без электроплит, при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов) – 950,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, накануне отопительного сезона Россия усилила удары по энергетической сфере Украины. Впрочем, в отличие от предыдущих лет, на этот раз враг активнее нацеливается не только на электроэнергию, но и на газовую инфраструктуру.

Тем не менее в экспертной среде уверены: глобального коллапса системы зимой не произойдет. Хотя определенные неудобства украинцы все же почувствуют.

