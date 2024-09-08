Украинцев призвали экономить свет: будут ли действовать графики отключений 9 сентября

В понедельник, 9 сентября, ограничения света для украинских потребителей не запланированы. Энергетики просят украинцев экономно использовать электроэнергию в период с 18:00 до 22:00.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Впрочем, если будут изменения, то об этом будет объявлено отдельно. А потому телефоны и павербанки лучше держать заряженными.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Кроме того, энергетики работают над подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводя масштабные ремонтные работы. Экспорт электроэнергии пока не происходит и не планируется. Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.

Что нужно знать об очередях отключений

В общем, во время плановых отключений света "Укрэнерго" ежедневно объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.

Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В других регионах системы разнятся. Чаще облэнерго просто обновляют графики ежедневно или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго :

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключения вопроса покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – под названием одного из производителей) снова стало актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от мощности зависит цена.

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