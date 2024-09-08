Украинцев призвали экономить свет: будут ли действовать графики отключений 9 сентября
В понедельник, 9 сентября, ограничения света для украинских потребителей не запланированы. Энергетики просят украинцев экономно использовать электроэнергию в период с 18:00 до 22:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Впрочем, если будут изменения, то об этом будет объявлено отдельно. А потому телефоны и павербанки лучше держать заряженными.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
Кроме того, энергетики работают над подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводя масштабные ремонтные работы. Экспорт электроэнергии пока не происходит и не планируется. Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.
Что нужно знать об очередях отключений
В общем, во время плановых отключений света "Укрэнерго" ежедневно объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. По сути, это техническая информация для облэнерго.
Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки. Существует и условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
В других регионах системы разнятся. Чаще облэнерго просто обновляют графики ежедневно или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго :
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за отключения вопроса покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – под названием одного из производителей) снова стало актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от мощности зависит цена.
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