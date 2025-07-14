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Украинцев предупредили о возможных проблемах в энергетике: чего ожидать

Роман Костюченко
Коммуналка
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Украинцев предупредили о возможных проблемах в энергетике

В настоящее время ситуация с генерацией электроэнергии ситуация с генерацией электроэнергии в Украине намного лучше, чем летом 2024 года. Соответственно, отключения света не предусматриваются – при чем как для населения, так и промышленности. Впрочем, гарантировать, что ограничения не вернутся, нельзя – ведь Россия может возобновить удары по украинской энергоинфраструктуре.

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Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко. Он отметил:

  • В настоящее время энергетики уже обновили работу многих энергоблоков ТЭС.
  • Работа в этом направлении продолжается.
  • Энергоблоки – и атомные, и тепловые, и гидроэлектростанции – работают без замечаний.
  • Мощностей достаточно как для нужд населения, так и промышленности

"Но риски есть. Если будут атаки РФ на энергосистему, то можем испытывать определенные проблемы", – признал Шейко.

В то же время, признал он, рост температуры воздуха в последние дни привел к повышению потребления электроэнергии. Впрочем, заверил энергетик, система остается сбалансированной.

В целом же, напомним, массового применения графиков отключения света для населения не было с 2024 года. В начале 2025-го несколько раз применялись превентивные экстренные отключения во время атак на энергетику. Весной-2025 вводились ограничения на потребление только для бизнеса и промышленности.

Следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может меняться. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – согласно решению Кабинета министров о продлении действия фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за первые два месяца осени украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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