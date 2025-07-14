Украинцев предупредили о возможных проблемах в энергетике: чего ожидать
В настоящее время ситуация с генерацией электроэнергии ситуация с генерацией электроэнергии в Украине намного лучше, чем летом 2024 года. Соответственно, отключения света не предусматриваются – при чем как для населения, так и промышленности. Впрочем, гарантировать, что ограничения не вернутся, нельзя – ведь Россия может возобновить удары по украинской энергоинфраструктуре.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко. Он отметил:
- В настоящее время энергетики уже обновили работу многих энергоблоков ТЭС.
- Работа в этом направлении продолжается.
- Энергоблоки – и атомные, и тепловые, и гидроэлектростанции – работают без замечаний.
- Мощностей достаточно как для нужд населения, так и промышленности
"Но риски есть. Если будут атаки РФ на энергосистему, то можем испытывать определенные проблемы", – признал Шейко.
В то же время, признал он, рост температуры воздуха в последние дни привел к повышению потребления электроэнергии. Впрочем, заверил энергетик, система остается сбалансированной.
В целом же, напомним, массового применения графиков отключения света для населения не было с 2024 года. В начале 2025-го несколько раз применялись превентивные экстренные отключения во время атак на энергетику. Весной-2025 вводились ограничения на потребление только для бизнеса и промышленности.
Следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может меняться. Потому рекомендуется следить за сообщениями своих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – согласно решению Кабинета министров о продлении действия фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за первые два месяца осени украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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