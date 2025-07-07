Украинцам назвали тариф на свет с 1 августа: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года – согласно решению Кабинета министров о продлении действия фиксированного тарифа. Таким образом, в течение всего лета, а также за первые два месяца осени украинцы будут платить за свет по 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Видео дня

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина № 480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Таким образом, при потреблении не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) придется заплатить 820,8 грн.

В то же время, время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако в настоящее время ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Таким образом, в ближайшее время ожидать повышения тарифов на электроэнергию украинцам, скорее всего, не стоит.

Что стоит делать с квитанциями за оплату света

В свою очередь, юристы советуют хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. Ведь эти документы помогут решить возможные споры с поставщиками коммунальных услуг.

Дело в том, что хотя исковая давность по спорам подобного рода и истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации, поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела. А потому сохраненная квитанция может помочь доказать свою правоту.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в сентябре украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких – 98% от общего количества абонентов) будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр. Дело в том, что компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!