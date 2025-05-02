Украинцам назвали тариф на свет в мае: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Он будет действовать по крайней мере, до 31 октября. Таким образом, за май украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина №480 от 29.04.2025. Предыдущее же действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Сколько придется платить

При потреблении не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) за май придется заплатить 820,8 грн.

При потреблении не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) – 993,6 грн.

(соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) – 993,6 грн. При потреблении не более 250 кВт*ч в месяц (соцнорма в 130 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды) – 1 080 грн.

(соцнорма в 130 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды) – 1 080 грн. При потреблении не более 220 кВт*ч в месяц (соцнорма в 100 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах без электроплит, при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов) – 950,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на оплате счета за электроэнергию можно сэкономить значительную сумму. Причем легально и без каких-либо нарушений. Достаточно лишь обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

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