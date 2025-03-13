Украинцев предупредили о последствиях "неправильного" использования электроэнергии: к чему может привести

В "Урэнерго" призвали украинцев активно использовать мощные электроприборы в дневной период – с 10:00 до 18:00. Это поможет избежать вынужденного ограничения генерации и, следовательно, снизит риск применения отключений света.

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Кроме того, отметили в компании, "правильное" потребление тока поможет сбалансировать энергосистему. А также снизит нагрузку на нее в периоды максимального потребления.

"С начала марта мы начали призывать к пользованию мощными электроприборами в дневные часы, хотя зимой наоборот советовали включать их ночью. Такие изменения произошли благодаря влиянию погодных факторов на ситуацию в энергосистеме. Прежде всего из-за резкого роста объемов генерации на солнечных электростанциях", – говорится в сообщении.

Энергетики объяснили: кроме теплой погоды снижению энергопотребления в дневное время способствует продолжающийся отопительный сезон. А кроме того, рост эффективность работы промышленных солнечных электростанций (СЭС).

"По сравнению с зимними месяцами, генерация крупных солнечных электростанций (в ясную погоду) выросла в разы – вплоть до уровня, когда в дневное время в энергосистеме наблюдается профицит мощности. И устранить его можно только принудительным ограничением работы электростанций на возобновляемых источниках энергии", – рассказали в "Укрэнерго".

Украинцев предупредили об отключениях света

В свою очередь, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко ранее предупредил о возможном значительном ухудшении ситуации с электроснабжением – причем даже несмотря на потепление. Дело в том, что на АЭС начнутся плановые ремонты, а в нынешних условиях выведение из сети блока на 1 000 МВт является существенным "ударом" по системе. Соответственно, отключения света могут вернуться.

По его словам, изменение ситуации следует ожидать уже в марте-апреле. "Я не уверен, что можно будет без проблем заместить отсутствие такого энергоблока, тем более нескольких. Гидроресурс в этом году существенно меньше – следствие мягкой и бесснежной зимы", – признал Бойко.

При этом он подчеркнул: отключений можно избежать. Однако для этого придется:

строго соблюдать рекомендации по экономному потреблению ресурса;

увеличивать объемы импорта.

Как сообщал OBOZ.UA, таким образом, снова актуальной становится покупка зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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