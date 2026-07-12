В квартире никто не проживает, но приходят счета: за какие коммунальные услуги можно не платить

Если в квартире никто не проживает, украинцы могут фактически не платить за воду, газ и электроэнергию при отсутствии потребления или после подтверждения факта отсутствия проживания. В то же время за отопление, содержание дома и абонентскую плату в большинстве случаев придется продолжать платить.

Видео дня

Об этом сообщает Ассоциация налогоплательщиков Украины. Размер платежей в первую очередь зависит от конкретной коммунальной услуги, наличия счетчиков и способа начисления платы.

Что будет с счетами, если в квартире никто не живет

Если жилье оборудовано индивидуальными счетчиками воды, газа и электроэнергии, оплата обычно зависит от фактического объема потребленных ресурсов. То есть когда квартирой не пользуются, показания приборов учета не меняются, а начисления за потребление могут быть нулевыми.

Однако владельцам пустующих квартир не стоит просто игнорировать коммунальные счета. Даже при отсутствии потребления необходимо регулярно передавать актуальные показания счетчиков. Если цифры не изменились, поставщику все равно нужно сообщить те же данные.

В случае длительного отсутствия показателей компания может произвести расчет на основе среднего потребления или установленных нормативов. Именно поэтому иногда долги возникают даже по квартирам, в которых в течение длительного времени никто не проживает.

Как не платить за воду, газ и электроэнергию

При наличии исправных счетчиков механизм достаточно прост: если нет потребления — нет начислений за фактически использованный ресурс. Главное условие заключается в своевременной передаче показаний.

Более сложной является ситуация в квартирах без индивидуальных приборов учёта. В таком случае плату за некоторые услуги могут рассчитывать в соответствии с установленными нормами и количеством зарегистрированных в квартире лиц.

Чтобы приостановить начисления за услуги, которыми фактически никто не пользуется, владельцу необходимо подтвердить отсутствие жильцов. Для этого обычно требуется:

обратиться в ОСМД или управляющую компанию и оформить акт о непроживании;

подать заявления соответствующим поставщикам коммунальных услуг;

предоставить документы, подтверждающие длительное отсутствие людей в квартире.

Подтверждением могут служить документы о пребывании за границей, справка о статусе внутренне перемещенного лица, билеты или другие официальные сведения, свидетельствующие о том, что человек фактически проживает в другом месте. Заявления и документы можно подавать непосредственно поставщику, отправлять по почте или по электронным каналам связи.

За что придется платить даже в пустой квартире

Полностью отказаться от коммунальных платежей владелец жилья не сможет. Существуют услуги, плата за которые не зависит непосредственно от того, проживает ли человек в квартире или нет.

В частности, при наличии централизованного отопления соответствующие начисления могут продолжаться. Причина в том, что в расчеты входит не только тепло непосредственно в квартире, но и расходы на отопление мест общего пользования и функционирование внутридомовой системы.

Также необходимо оплачивать содержание дома и придомовой территории. Речь идет, в частности, об уборке общих помещений, освещении подъездов, техническом обслуживании дома и работе лифтов.

Отдельно владельцам стоит помнить об абонентской плате. Она может начисляться независимо от фактического объема потребленной услуги, поскольку связана с обслуживанием потребителя и функционированием системы предоставления услуг.

Почему важно следить за количеством зарегистрированных жильцов

Количество людей, зарегистрированных в квартире, также может влиять на размер коммунальных счетов. Особенно это касается жилья, где нет индивидуальных счетчиков.

По отдельным услугам начисления производятся в соответствии с количеством зарегистрированных лиц. Поэтому после регистрации нового жильца сумма в платежке может увеличиться, даже если фактическое потребление ресурсов существенно не изменилось.

Владельцам квартир, которые длительное время стоят пустыми, советуют не оставлять платежки без внимания. Регулярная передача показаний счетчиков и своевременное уведомление поставщиков о непроживании помогут избежать лишних начислений и накопления долгов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы обязаны периодически проверять счетчики газа и электроэнергии. Без такой поверки придется платить по среднемесячному (или среднесуточному) объему потребления за аналогичный период. В таком случае суммы в счетах могут резко вырасти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!