"Красавица, спортсменка, комсомолка": какой была идеальная женщина в СССР

Когда в 1922 году большевики пришли к власти, они провозгласили то, о чём феминистки Запада могли только мечтать: полное равенство полов. Женщины в СССР мгновенно и без долгих лет тяжелой борьбы получили избирательное право, доступ к образованию и работе, право на развод и аборт.

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Однако момент настоящей эмансипации длился недолго. Уже к 1930-м годам от той свободы мало что осталось. Вместо этого появился новый образ – и советская женщина должна была неукоснительно ему соответствовать. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Идеальная гражданка СССР должна была быть одновременно заботливой матерью, верной женой, умелой хозяйкой, добросовестной работницей и сознательной гражданкой. При этом желательно еще и спортивной, начитанной и опрятно одетой. Все это – не по очереди, а одновременно и без права выбора. Эту формулу советской женщины удачно описал в комедии "Кавказская пленница" режиссер Леонид Гайдай, вложив в уста одного из персонажей фразу "спортсменка, комсомолка и просто красавица".

С детства девочек приучали к тому, что в жизни самое главное – это удачно выйти замуж. Журналы и газеты тщательно формировали образ идеальной жены: она должна была хорошо готовить, следить за чистотой в доме, знать основы медицины, чтобы лечить семью, читать педагогические труды, чтобы правильно воспитывать детей, и при этом ещё и поддерживать с мужем интеллектуальную беседу.

При этом к домашним обязанностям добавлялись рабочие. Женщина должна была трудиться наравне с мужчиной – и это было не право, а священный долг строительницы коммунизма. Популяризировался образ женщины в "мужской" профессии: у станка, на заводе, за рулем трактора. При этом работа на производстве никоим образом не отменяла обязанностей по дому. Вернувшись со смены, женщина выходила на вторую смену к плите.

Интересная деталь: школьная форма в СССР, согласно одной из теорий, наглядно иллюстрировала это распределение гендерных ролей. Белые фартуки девочек были копией формы домработниц, а форма мальчиков – прототипом рабочей спецодежды. Кто на кухне, кто на заводе – это усваивалось еще до первого класса.

Ко всему этому добавлялось давление в отношении внешнего вида. Женщина, несмотря на безумную занятость на работе и дома, должна была быть опрятной, подтянутой, спортивной – но без излишней претенциозности. Косметические процедуры делали дома, прически подглядывали в журналах, одежду шили по выкройкам из той же прессы.

А что было с теми, кто по каким-то причинам не вписывался в эту схему? Их ждало общественное осуждение. Незамужняя женщина считалась чуть ли не бракованной – с ней явно что-то было не так. А вот незамужняя и к тому же безработная рисковала получить уже не просто косые взгляды. Указ Президиума Верховного Совета 1961 года о борьбе с паразитизмом предусматривал уголовную ответственность для тех, кто не работал более четырёх месяцев в году. Не работать легально могли только домохозяйки с детьми. Если же женщина была незамужней и бездетной, она могла даже оказаться на скамье подсудимых.

Образ, которого не существовало – героиня комедии Гайдая, названная "красавицей, спортсменкой, комсомолкой", – на самом деле была не идеалом, а пародией на него. Но пародия попала в цель именно потому, что была узнаваема: советская культура действительно требовала от женщины сочетания несочетаемого. Быть красивой, но скромной. Работать, но успевать по дому. Много рожать, но оставаться подтянутой. Быть активной гражданкой, но не выделяться слишком сильно.

Эмансипация, провозглашённая в первые годы революции, обернулась двойной, а то и тройной нагрузкой. Женщина получила право на труд, но не получила права на выбор. Свободу заменили обязанностью – и назвали это равенством.

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