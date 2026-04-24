"Нафтогаз" изменил реквизиты для оплаты газа: зачислят ли украинцам средства по старым данным

Платежи за газ, осуществленные в феврале и марте 2026 года по старым реквизитам "Нафтогаза" будут зачислены украинцам, повторно платить их не нужно. Однако, в дальнейшем клиентам необходимо использовать только новые реквизиты и оплачивать счета до 25 числа каждого месяца, чтобы избежать долгов и пени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза". Потребителям не придется повторно оплачивать счета или переживать из-за автоматического формирования задолженности.

Обновление реквизитов связано с внутренними банковскими изменениями компании. Для большинства банков-партнеров новые данные были обновлены автоматически, однако в некоторых финансовых учреждениях могли возникнуть временные задержки с отображением актуальной информации.

Именно поэтому часть клиентов могла случайно воспользоваться старыми шаблонами платежей в мобильных приложениях банков или повторно провести оплату по привычным реквизитам. В компании отмечают, что если речь идет именно о платежах за февраль и март 2026 года, они не потеряются – система их учтет.

Как проверить, зачислили ли средства

Чтобы убедиться, что оплата успешно попала на лицевой счет, потребителям советуют самостоятельно проверить статус платежа. Сделать это можно несколькими способами:

зайти в личный кабинет на сайте "Нафтогаза", где отображаются все начисления, оплаты и текущий баланс;

также информация доступна через чат-бот компании и мобильное приложение "Куб".

Кроме того, актуальные реквизиты можно найти на официальном сайте компании в разделах "Новости" и "Официальная информация". В частности, они отобразятся в новых бумажных квитанциях, которые поступают потребителям.

Какие реквизиты нужно использовать теперь

Для последующих оплат клиентам нужно использовать уже новые банковские реквизиты и желательно создать новый шаблон в банковском приложении, чтобы избежать ошибок в будущем. Актуальные реквизиты для оплаты:

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины";

ЕГРПОУ – 40121452;

Рахунок – UA723204780000026006000255925;

МФО – 320478;

Банк – АБ "Укргазбанк"

Особенно важно правильно указывать лицевой счет в назначении платежа, ведь именно по нему система идентифицирует потребителя и зачисляет оплату. Если оставить старый шаблон без изменений, есть риск задержки обработки платежа или необходимости дополнительно обращаться в службу поддержки для уточнения.

До какого числа нужно платить за газ

Чтобы избежать долгов, штрафных санкций и возможного прекращения поставок газа, в "Нафтогазе" рекомендуют оплачивать счета ежемесячно до 25 числа. Несвоевременная оплата может привести не только к накоплению задолженности, но и к начислению пени, что особенно ощутимо при систематических просрочках.

Компания призывает потребителей не откладывать оплату и пользоваться цифровыми сервисами для контроля счетов. Через мобильное приложение "Куб" или личный кабинет можно не только платить за газ, но и передавать показатели, контролировать историю платежей и работать с несколькими лицевыми счетами.

Что делать, если платеж не отображается

Если после оплаты средства не появились в системе, не стоит сразу паниковать. Иногда банковская обработка занимает определенное время, особенно в праздничные или выходные дни. В таком случае стоит:

проверить правильность реквизитов;

уточнить, правильно ли указан лицевой счет;

сохранить квитанцию об оплате;

обратиться в службу поддержки "Нафтогаза" через чат-бот, личный кабинет или контакт-центр.

