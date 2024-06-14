Украинцам возобновили проверки, после которых отключают газ: большинство не догадывается о нарушении

В Украине проводится техническое обследование газового оборудования и систем вентиляции в квартирах. При этом при любом нарушении, которое не устраняют сразу, могут отключить газ.

Видео дня

"Пришла бригада от "Газораспределительных сетей Украины". Проверили каждую квартиру. В моем подъезде две отключили: в одной не было отдельной спальни, а была студия. В одной комнате газ и там же спали. А это нарушение. А в других была вытяжка выведена в вентиляционный канал, а он должен быть свободным", – рассказал OBOZ.UA глава одного из ОСМД в Киевской области.

Действительно, согласно правилам, газ могут отключить до устранения нарушения в следующих случаях:

замурованные очистные карманы, предназначенные для очистки каналов;

дымовой канал или патрубок газового оборудования подключен к вентиляционному каналу;

дымовые каналы разных этажей совмещены;

в каналах есть трещины, другие повреждения, засоры;

отсутствуют перегородки между каналами;

квартира превращена в студию, в результате в помещении с газом есть спальное место.

Кроме того, как сообщает Госслужба по вопросам труда, среди причин прекращения газоснабжения:

самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

не обеспечение собственником (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем) технического обслуживания в соответствии с требованиями пункта 5.4 настоящей главы;

не соответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

Если локализовать возбуждение не удается, то от газа могут отключить весь стояк. Если же нарушение обнаружено в конкретной квартире, то ее и отключают от газа.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!