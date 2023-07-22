Украинцам стоит готовиться к отключению электроэнергии: в профильном комитете рассказали о ситуации

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированных российских ракетных атак. В то же время украинцам следует позаботиться о запасных вариантах на случай продолжения российской энергетического террора и отключения электричества.

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Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. "Ситуация в нашей энергосистеме сверхсложная из-за российского энергетического террора. Только по оценкам Всемирного банка ущерб из-за ракетных ударов составил более 10 млрд грн", – цитируют нардепа на сайте Рады.

После подробного обследования эксперты обнаруживают новые и новые повреждения объектов. Кроме того, постоянно растет стоимость оборудования и работ. По словам Нагорняка, еще одна из проблем, с которыми сейчас сталкивается наше государство, – отсутствие иностранных компаний, которые могут участвовать в восстановлении.

"Западные компании боятся за безопасность своих специалистов, ведь не могут застраховать риски их пребывания в Украине, поэтому отказываются участвовать в восстановлении наших поврежденных объектов. В то же время украинских специалистов-энергетиков часто призывают в ряды ВСУ, потому что они нужны и в Вооруженных силах. Наши партнеры помогают оборудованием или выделяют деньги для его приобретения", - сообщил парламентарий.

Он также добавил, что пока небо Украины остается еще недостаточно защищено от ракетных атак, поэтому враг может снова прибегнуть к энергетическому террору. Сообщается, что уже сейчас наша энергосистема работает на грани потребления. Если будет морозная зима, люди будут потреблять больше электричества и возможные отключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановление пострадавшей от российских атак энергосистемы.

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