В Украине переписали время отключений света: энергетики объявили новый график

В Украине 22 мая смягчили ограничения на потребление электроэнергии. Изначально предполагалось, что вечером почасовые графики начнут действовать с 18:00, однако теперь начало отключений перенесли на 20:00 (в некоторых регионах возможны исключения). В то же время Россия возобновила атаки на энергообъекты в Украине.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Сегодня с 00:00 до 07:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений. С 07:00 до 20:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях", – говорится в сообщении.

Впрочем, по данным ДТЭК, плановые отключения в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях начнутся с 19:00. Графики будут действовать как минимум до полуночи, о последующих изменениях энергетики сообщат дополнительно.

Отмечается, что улучшение ситуации связано с солнечной погодой. Она способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, а потому дефицит в энергосистеме снизился.

Следует понимать, что само "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться лишь при превышении определенных лимитов объемов для каждой области.

Графики при этом расписывают отдельно для каждой области. Узнать, когда именно могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Россия снова атаковала энергетику Украины

Российские беспилотники (БПЛА) в ночь на 22 мая атаковали энергообъекты на северо-востоке. Было повреждено оборудование, обесточивались потребители в трех областях.

Речь идет о 518 тысячах точек учета в Сумской области, а также потребителях в отдельных районах Харьковщины и Черниговщины. По состоянию на утро было восстановлено энергоснабжение 95% отключенных потребителей, а аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Как уточнили в Министерстве энергетики, в Харьковской области во время обстрелов выключалось оборудование одной из высоковольтных подстанций. Оно уже включено в работу. Также в результате обстрелов прекращали работу две воздушные линии облэнерго и обесточивались бытовые потребители. Все они уже запитаны.

Кроме того, утром 22 мая была обесточена одна из шахт в Донецкой области. Под землей находились 25 работников – их вывели на поверхность.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что главная причина нынешних ограничений – именно последствия ракетных ударов РФ по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

Из-за значительных повреждений станции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. Поэтому для покрытия дефицита Украина привлекает импорт и аварийную помощь из Европы.

"Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, особенно в часы максимального потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей", – объяснили энергетики.

Поэтому украинцы должны готовиться к отключениям света и следующей зимой. Дело в том, что восстановление электростанций займет месяцы и годы. "Эта зима может быть непростой, потому что, естественно, зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодняшний день существуют, вполне возможно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", – отмечал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время отключений электроэнергии в Украине уже стало меньше. Потепление снизило, но полностью не компенсировало значительный дефицит в украинской энергосистеме.

Также развенчаны главные мифы об отключении света. Например, о том, что Украина якобы продает ток за границу во время дефицита.

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