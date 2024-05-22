"Укрэнерго" предупреждает о сложной зиме: украинцы должны готовиться к отключениям света

Украинцы должны готовиться к возможным контролируемым отключениям света зимой из-за повышенного потребления электроэнергии и повреждения энергетической инфраструктуры от российских обстрелов. Восстановление электростанций займет месяцы и годы, поэтому важно научиться жить с выключением света.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Общественного". "Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом тех планов по восстановлению генерации, которые на сегодняшний день существуют, достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся ", – отметил Кудрицкий.

Председатель правления "Укрэнерго" подчеркнул, что на восстановление электростанций, которые получили повреждения от атак российской армии, нужны месяцы и годы. Поэтому не следует ожидать "стремительного увеличения генерации" в энергосистеме Украины в ближайшее время. Украинцы должны научиться жить с отключениями света, которые, по словам Кудрицкого, не будут блекаутами, а контролируемыми отключениями для сохранения целостности системы.

Ранее Кудрицкий заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться на следующей неделе, но полностью избежать отключений не удастся ни летом, ни осенью. Юрий Бойко, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" и советник премьер-министра, добавил, что начавшиеся с 14 мая отключения электричества могут продолжаться до августа-сентября.

22 марта Россия начала новый этап массовых обстрелов украинской энергетики. Тогда российские кафиры выпустили 88 ракет и 63 "шахедов", что стало самой большой атакой на энергосистему за время войны. Они ударили по ДнепроГЭС, что повлекло за собой значительные повреждения. Утром 11 апреля РФ выпустила более 40 ракет и еще около 40 дронов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях.

Компания ДТЭК объявила о серьезных повреждениях оборудования в результате удара РФ по двум теплоэлектростанциям в Украине. Энергетики активно работали над ликвидацией последствий и восстановлением оборудования. В "Центрэнерго" уточнили, что в результате обстрела российскими оккупантами полностью уничтожена Трипольская ТЭС, что привело к масштабному пожару и потере 100% генерации энергии.

Ночью 8 мая Россия нанесла очередной массированный удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что атаки повлекли за собой серьезные повреждения и сбои в энергосистеме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключений электроэнергии в Украине уже стало меньше. Потепление снизило, но полностью не компенсировало значительный дефицит в украинской энергосистеме.

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