Дефицит все еще значителен: в 'Укрэнерго' объяснили, почему потепление не сильно повлияло на графики отключений

Отключений электроэнергии в Украине уже стало меньше. Потепление несколько снизило, но полностью не компенсировало значительный дефицит в украинской энергосистеме.

Поэтому в вечерние часы в областях вводятся графики отключений. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного".

"Отключений действительно стало меньше. Но дефицит еще значителен и на вечерние часы мы вынуждены вводить графики отключений, чтобы сбалансировать систему. Даже достаточно серьезные объемы импорта вечером не помогают полностью устранить дефицит, созданный российскими атаками", – рассказал он.

Руководитель "Укрэнерго" объяснил, что восстановление поврежденных электростанций занимает месяцы, а для некоторых энергоблоков – даже годы.

Кудрицкий добавил, что не стоит ожидать стремительного увеличения генерации в энергосистеме в ближайшие недели. Дефицит будет сохраняться в ближайшие месяцы, и время от времени он будет настолько значительным, что импортом и аварийной помощью его нельзя будет перекрыть.

"Поэтому к отключениям нужно быть готовыми. Это не блэкауты, это контролируемые отключения, которые мы, как оператор, применяем для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы", - подчеркнул он.

Руководитель "Укрэнерго" добавил, что прямо сейчас украинцы могут пытаться экономить электроэнергию.

"Не включать лишние электроприборы. Это на уровне домохозяйств, на уровне наших украинских семей. А на уровне предприятий – также нужно находить те меры, которые могут снизить энергопотребление предприятий из сети", – резюмировал он.

Напомним, 21 мая в Украине графики отключения электроэнергии будут действовать уже не целый день, как планировалось ранее. Так, с 11:00 до 17:00 ограничения отменяются во всех регионах.

Смягчение графиков стало возможным благодаря уменьшению облачности, пояснили в "Укрэнерго". Понятная погода позволила увеличить производство электроэнергии на солнечных электростанциях. Соответственно дефицит в энергосистеме снизился.

Как сообщал OBOZ.UA, для украинского бизнеса с 1 июня будут действовать новые предельные цены на электроэнергию. Соответствующее решение принял регулятор.

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