Украинцам с 1 января пересчитают платежки за доставку газа: сколько придется платить

Украинцы платят за доставку газа фиксированную сумму, которую пересчитывают раз в год. Следующий перерасчет – с 1 января 2025-го. Начиная с этого момента, часть украинцев будет вынуждена платить за доставку больше, в то же время суммы в счетах могут снизиться у тех, кто в прошлом "газовом году" начал экономить.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Газовый год – с 1 октября прошлого года до 30 сентября текущего года. Сейчас мы платим за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух составляющих: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно умножить). Тариф на доставку не изменялся (и по закону не должен измениться, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Свой тариф вы можете узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не из всех регионов) также отражены в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр). Разберем несколько примеров. В среднем на отопление квадратного метра тратят 5 кубов газа (по корректировке на регион). Так отмечено в социальных нормативах потребление коммунальных услуг.

Таким образом, на здание площадью 100 квадратов зимой можно потратить до 500 кубов газа на отопление. Кроме того, на семью из трех человек еще 31,5 кубометра будет тратиться на приготовление пищи и подогрев воды. Итак, в сумме зимой ежемесячно такая семья будет тратить около 531,5 кубометров газа (с октября по апрель) и 31,5 кубометра в "теплый сезон" (с мая по сентябрь).

В среднем, это семь "холодных" и пять "теплых" месяцев. За год такая семья будет использовать 3878 кубометров газа. Это 323,1 кубометра ежемесячно. Именно за доставку такого объема газа нужно будет платить ежемесячно. Далее сумма в платежке будет зависеть от региона.

Если это здание в Харькове, то за доставку газа придется платить 138,9 грн в месяц. Если в Кропивницком – 481,4 грн. В Николаеве – 642,9 грн. Сам тариф зависит от многих факторов: протяженности сетей, количества потребителей, оборудования и т.д. Чем больше сети и чем меньше потребителей, тем выше тариф. Именно поэтому в самом густонаселенном Киеве низкий тариф на доставку голубого топлива в Украине – 0,384 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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