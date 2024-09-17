Украинцам резко могут начать отключать свет: чего ожидать 18 сентября

В Украине не запланировано проведение отключений света 18 сентября – хотя такая вероятность и существует. Тем не менее энергетики призывают жителей страны потреблять ресурс экономно, особенно с 16:00 до 22:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: на это время приходится пик потребления.

"18 сентября меры ограничения не прогнозируются. Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией экономно в вечерние часы максимального потребления. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00", – говорится в сообщении.

В свою очередь в энергокомпании ДТЭК подчеркнули: вероятность того, что отключения 18 сентября все же будут введены, есть. А потому украинцам следует следить за обновлениями.

"Среда должна пройти без отключения электричества. Если будут изменения, обязательно сообщим", – рассказали энергетики.

Какие приборы "едят" больше всего электроэнергии

Ранее же на Правительственном портале рассказали, что больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час. Далее идут:

стиральная машина – 2-2,5 кВт*час;

микроволновка, электрочайник – 1,5-2 кВт*час;

фен, утюг, пылесос – 0,5-1,5 кВт*час;

компьютер – 0,4-0,8 кВт*час;

холодильник – 0,3-0,6 кВт*час;

телевизор – 0,1-0,4 кВт*час.

"Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем включите утюг. Перенесите по возможности стирку на дневные или ночные часы суток. Не используйте кондиционеры и бойлеры для нагрева в часы пик утром и вечером", – отметили в правительстве.

Что даст экономия энергии

В свою очередь, в Минэнергетики объяснили: экономить электричество нужно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения. Что поможет уменьшить продолжительность возможных отключений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за недавних отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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