Украинцам рекомендуют установить дома спасательное устройство за 1300 грн: от чего оно спасет

Украинцам рекомендуют установить дома газовый сигнализатор, который постоянно контролирует состояние воздуха и мгновенно предупреждает о возможной утечке газа громким сигналом. Такой прибор стоит от примерно 1300 гривен и может значительно снизить риск отравления, пожара или взрыва благодаря своевременному обнаружению опасной концентрации газа.

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Об этом неоднократно заявляли в "Нафтогазе". Особенно актуально это для домов, где используются газовые плиты, котлы или баллонный газ. Несмотря на удобство и доступность такого энергоресурса, он остается потенциально опасным, ведь утечка может произойти незаметно для человека.

Как работает газовый сигнализатор

Газовый сигнализатор — это устройство, которое в режиме 24/7 контролирует качество воздуха в помещении. Оно реагирует на повышение концентрации опасных газов, в частности метана, пропана, бутана или угарного газа. В случае обнаружения угрозы устройство мгновенно подает громкий звуковой сигнал и световое предупреждение.

В более современных моделях предусмотрены дополнительные функции — отправка уведомлений на телефон, автоматическое перекрытие подачи газа и даже вызов аварийных служб. Таким образом, сигнализатор фактически работает как "тихий охранник" жилья, который реагирует на опасность ещё до того, как она станет критической.

Почему утечка газа особенно опасна

Наибольшая угроза бытового газа заключается в том, что некоторые его компоненты или примеси могут быть незаметны. Отдельно выделяется угарный газ, который не имеет ни запаха, ни цвета. Даже небольшие его концентрации могут вызвать:

головную боль и головокружение;

тошноту;

слабость и сонливость;

нарушение дыхания.

В тяжелых случаях отравление угарным газом может привести к потере сознания и смерти. Именно поэтому раннее обнаружение утечки имеет решающее значение.

Стоимость и разновидности устройств

Цена газовых сигнализаторов на украинском рынке начинается примерно от 1180–1300 гривен и может достигать 4000 гривен и более, в зависимости от функционала. Существует несколько основных типов устройств:

инфракрасные – просты в использовании, но иногда могут давать ложные срабатывания;

– просты в использовании, но иногда могут давать ложные срабатывания; каталитические – доступны по цене и быстро реагируют на утечку;

– доступны по цене и быстро реагируют на утечку; полупроводниковые – наиболее точные и надёжные, но более дорогие.

Также сигнализаторы различаются по типу питания: одни работают от электросети, другие — от батареек или имеют комбинированное питание для большей надёжности. Эффективность устройства напрямую зависит от правильного монтажа. Специалисты рекомендуют устанавливать сигнализатор в каждом помещении, где имеется газовое оборудование. Основные правила размещения:

расстояние до газовых приборов — 1–3 метра;

не устанавливать рядом с окнами, вентиляцией или открытым огнем;

размещать на потолке или на уровне дыхания — в зависимости от типа контролируемого газа.

Неправильная установка может значительно снизить эффективность устройства. Современные газовые сигнализаторы уже выходят за рамки простой сирены, некоторые модели могут:

отправлять SMS или push-уведомления;

интегрироваться в "умный дом";

автоматически перекрывать газ;

передавать сигнал в службу экстренной помощи.

На сегодняшний день установка газового сигнализатора в Украине не является обязательным требованием. Однако эксперты отмечают, что это один из самых доступных способов существенно повысить уровень безопасности в доме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких в стране подавляющее большинство — 98 % от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу — 7,96 грн/кубометр. Таким образом, повышения цен ожидать не следует.

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