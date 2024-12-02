Украинцам назвали тариф на газ с 1 декабря: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

За декабрь украинцы заплатят за газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них

5 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную.

Еще 4 поставщика предлагают только годовую цену.

Какие тарифы на газ установили для украинцев поставщики

В целом же, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,3 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 19,3 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 16,99 грн за кубометр).

Тариф на свет с 1 декабря

В то же время, в декабре в Украине не ожидается изменения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Таким образом, в первый месяц зимы украинцы будут платить за 1 кВт*ч прежние 4,32 грн.

Более того, ожидается, что тариф не будут менять, по крайней мере, до 1 мая 2025 года. Т.е. до окончания отопительного сезона расценки будут находиться на текущем уровне.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания ОЗП (осенне-зимнего периода. – Ред.) тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", – говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы не получать платежки за газ с завышенными объемами потребления, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1-го по 5-е число.

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