Украинцам рассказали о планах на тариф на электроэнергию: сколько придется платить

В ближайшее время украинцам не будут повышать тариф на электроэнергию. По крайней мере, до окончания отопительного сезона платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.

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Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства. "До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: проведенное летом 2023 года повышение тарифа уже принесло позитивные результаты. В частности, позволило аккумулировать около 16-18 млрд грн, которые были направлены среди прочего на проведение ремонтной кампании на объектах государственных "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

"Огромную помощь по восстановлению энергосистемы оказали граждане. Был изменен тариф для населения, и, в частности, благодаря этим средствам, уплаченным потребителями, нам удалось восстановиться", – отметил министр.

Сколько нужно платить за свет

После повышения в Украине действует тариф 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления. Таким образом, при потреблении, например, 300 кВт*ч сумма в платежках составит 792 грн.

До этого же расценки были ниже. Так:

при условии потребления до 250 кВт*ч тока в месяц каждый киловатт-час стоил 1,44 грн;

если было потреблено больше 250 кВт*ч – 1,68 грн.

Таким образом, за потребление тех же 300 кВт*ч платить нужно было 432 грн. То есть на 360 грн меньше, чем сейчас.

Как платить за электричество меньше

В то же время на оплате счета за электроэнергию можно серьезно сэкономить – более 260 грн. Причем это будет легально и без каких-либо нарушений. Для этого достаточно обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

К примеру, трое человек живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют те же 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 2,64 грн – и за месяц "набежит" 792 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой 3000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тарифы могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке прогнозируют, что тарифы на газ, горячую воду и отопление с большой вероятностью вырастут. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям, закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

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