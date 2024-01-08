Украинцам повысят тарифы на коммуналку: в НБУ назвали срок

Тарифы на некоторые усоуги ЖКХ в Украине с большой вероятностью вырастут – в частности, на газ, горячую воду и отопление. Впрочем, если это и произойдет, то не раньше 2025 года, когда, по ожиданиям закончится действие моратория на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в 2024 году украинцы будут оплачивать эти услуги по нынешним расценкам.

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Такой прогноз сделали в Нацбанке. Там объяснили: отказ от повышения тарифов на указанный срок позволит сдерживать рост цен.

"Ее (административную инфляцию. – Ред.) будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Который, согласно предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году", – рассказали в НБУ.

Как будут повышать тарифы

В целом же, отметили там, резкого роста расценок не будет. Скорее всего:

тарифы будут повышать в несколько этапов;

этот процесс будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями.

"Несмотря на необходимое устранение дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночному уровню будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями", – объяснили в регуляторе.

Что будет с тарифом на электроэнергию

В то же время глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что украинцам в ближайшее время не стоит ожидать роста тарифов на электроэнергию. По крайней мере, до окончания отопительного сезона платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час – причем независимо от объема потребления.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", – сказал министр.

Напомним: тариф в 2,64 грн за киловатт-час без учета объема потребления действует в Украине с лета. Таким образом, при потреблении, например 239 кВт*ч, сумма в платежках составит 630,96 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за год, с ноября 2022-го по ноябрь 2023-го, коммунальные тарифы в Украине подскочили на 13%. Кроме электроэнергии, значительно – хотя и гораздо меньше – выросли расценки на уборку мусора. Они увеличились на 8,7%.

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