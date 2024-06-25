В Украине применят отключения света в жестком режиме: график на 26 июня объявили энергетики

В Украине 26 июня графики отключений света будут действовать круглосуточно. Таким образом, ограничения потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом вечером, с 17:00 до 23:00 будет применен усиленный режим отключений. В это время часов без света будет больше (например, будут задействованы "серые зоны" графиков).

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "26 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00", – говорится в сообщении. Ограничивать энергоснабжение критической инфраструктуры не планируют.

При этом, следует учитывать, что ситуация может измениться. Когда в течение суток ситуация улучшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.

"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие 6-8 недель украинцы будут сталкиваться с частыми отключениями света в "серых зонах" графиков из-за дефицита электроэнергии и роста потребления. В "белых зонах" свет должен быть постоянно.

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