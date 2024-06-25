В Украине применят отключения света в жестком режиме: график на 26 июня объявили энергетики
В Украине 26 июня графики отключений света будут действовать круглосуточно. Таким образом, ограничения потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом вечером, с 17:00 до 23:00 будет применен усиленный режим отключений. В это время часов без света будет больше (например, будут задействованы "серые зоны" графиков).
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "26 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00", – говорится в сообщении. Ограничивать энергоснабжение критической инфраструктуры не планируют.
При этом, следует учитывать, что ситуация может измениться. Когда в течение суток ситуация улучшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.
"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:
Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие 6-8 недель украинцы будут сталкиваться с частыми отключениями света в "серых зонах" графиков из-за дефицита электроэнергии и роста потребления. В "белых зонах" свет должен быть постоянно.
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