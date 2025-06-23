Украинцам рассказали, что стоит делать с квитанциями за оплату света, газа: для чего это требуется

Квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. юристы советуют хранить в течение 5 лет. Ведь эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками коммунальных услуг.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Отмечается:

В целом, исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела.

Поэтому хотя в нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг, юристы советуют хранить их в течение 5 лет.

Кроме того, подчеркивается, в судах также будут действительны электронные квитанции – если оплата совершалась через банк. Однако, отмечается, в случае возникновения споров, лучше:

Обратиться за выписками в банк.

Получить их в распечатанном виде – с подписью и печатью банковского учреждения.

Когда сохраненные квитанции могут помочь решить проблему в свою пользу

При сбоях в системе хранения данных – если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

При изменении тарифов или иных обстоятельствах, которые вызвали путаницу в платежах.

При ошибке сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Украинцам назвали тариф на свет с 1 июля

В то же время, украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу по крайней мере до 31 октября 2025 года – Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа. Таким образом, в июле, августе и т.д. 1 кВт*ч будет стоить 4,32 грн. Соответственно:

При потреблении не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) за май придется заплатить 820,8 грн.

(соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) за май придется заплатить 820,8 грн. А при потреблении не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) – 993,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли. За год – с мая 2024-го по май 2025-го – тарифы возросли в целом на 20,1%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

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