Украинцам назвали тариф на свет с 1 июля: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу по крайней мере до 31 октября 2025 года – Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа. Таким образом, в июле, августе и т.д. 1 кВт*ч будет стоить 4,32 грн.

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Соответствующее решение закреплено постановлением Кабмина № 480 от 29.04.2025. "В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Сколько придется платить

При потреблении не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) за май придется заплатить 820,8 грн.

(соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с газовыми плитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) за май придется заплатить 820,8 грн. При потреблении не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) – 993,6 грн.

(соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при наличии централизованной поставки горячей воды) – 993,6 грн. При потреблении не более 250 кВт*ч в месяц (соцнорма в 130 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды) – 1 080 грн.

(соцнорма в 130 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах с электроплитами, при отсутствии централизованной поставки горячей воды) – 1 080 грн. При потреблении не более 220 кВт*ч в месяц (соцнорма в 100 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена в домах без электроплит, при наличии централизованной поставки холодной воды и при отсутствии централизованной поставки горячей воды и газовых водонагревательных приборов) – 950,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время тарифы на коммунальные услуги в Украине существенно выросли. За год – с мая 2024-го по май 2025-го – тарифы возросли в целом на 20,1%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

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