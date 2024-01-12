Украинцам придут новые платежки за газ: появится новая графа, а дополнительно придется заплатить до 1,5 тыс. грн 

Украинцам придет обновленная платежка за газ, в которой также укажут плату за содержание внутридомовых сетей. Размер дополнительной платежки составит до 1,5 тыс. грн (большинства заплатит от 150 до 250 грн).

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Газмережі" (входит в группу "Нафтогаз") уже опубликовали на своем сайте ориентировочную стоимость обслуживания внутридомовых сетей. Это не единственный оператор в Украине, "Газмережі" обслуживают потребителей в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Волынской, Черниговской, Закарпатской, Тернопольской, Запорожской областях.

В каждом доме высчитали свой тариф. Кто-то заплатит всего 40,16 грн (наименьший счет), а кому-то придется отдать около 1,5 тыс. грн. К примеру, в городе Александрия Кировоградской области жители дома на ул. Мира, 12 (это двухэтажный кирпичный дом), должны заплатить 1475,4 грн с квартиры. А в Александрии по ул. Садовой, 33а, находится панельная многоэтажка, где каждый житель получит счет всего на 95,15 грн.

Чем больше жильцов в доме, тем меньше будет ваш платеж за содержание внутридомовой системы. Также стоимость обслуживания зависит и от технического состояния сети и количества и качества оборудования. Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработала единые правила расчета. Однако проверить все тарифы невозможно: их количество будет равно количеству многоквартирных домов, подключенных к газу.

"Так называемая третья платежка за пользование газом не будет регулярной. Кроме того, получат ее только жильцы многоквартирных домов. Счет за проведение технического обслуживания будет выставляться в течение 10 дней после проведения соответствующих работ. В зависимости от возраста и износа газопроводов их техническое обслуживание будет проводиться один раз в 3-5 лет", – говорится в сообщении "Полтавагаза".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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