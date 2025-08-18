Украинцам предоставят помощь на оплату электроэнергии: кто и когда получит деньги: кто и когда получит деньги

Украинцы, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, уже с октября начнут получать дополнительные средства на оплату электроэнергии. Помощь автоматически будет начисляться вместе с субсидиями и льготами и будет рассчитываться по норме 100 кВт-ч на каждого человека (но не более 300 кВт-ч на семью).

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. В сообщении говорится, что эта инициатива имеет две цели: с одной стороны, стимулировать жителей опасных территорий не выезжать в спешке из-за нехватки ресурсов, с другой – поддержать тех, кто сознательно отказался от эвакуации.

Кто получит помощь

Дополнительные средства будут назначаться автоматически тем семьям, которые уже являются получателями жилищных субсидий или льгот и фактически проживают в зоне активных или потенциальных боевых действий. Обращаться в органы соцзащиты или подавать заявления не нужно – выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Сколько выплатят

Размер помощи будет рассчитываться отдельно на каждого члена семьи и будет равен стоимости 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. В то же время на одну семью предусмотрено максимум 300 кВт-ч .

Эти средства будут начисляться вместе с ежемесячными субсидиями и льготами на оплату коммунальных услуг. Фактически это означает, что люди смогут частично компенсировать расходы на электроэнергию, необходимую для базовых потребностей – освещения, отопления, использования бытовых приборов или даже альтернативных источников энергии.

Когда и как будет длиться программа

Первые выплаты украинцы получат уже в октябре 2025 года. Они будут продолжаться до тех пор, пока будут сохраняться основания для их предоставления. Программу прекратят в таких случаях:

если семья переедет из опасной территории;

если потеряет право на субсидию или льготу;

в случае уничтожения жилья;

если статус территории изменится с "активной/возможных боевых действий" на условно безопасную или оккупированную.

Важно, что даже получая поддержку, граждане должны своевременно оплачивать счета за электроэнергию. Государство покрывает часть расходов, но ответственность за оплату остаточной суммы ложится на семью.

