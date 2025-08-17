Пожизненные выплаты и льготы: в Украине готовят изменения для участников Революции Достоинства

В Украине предлагают ввести для пострадавших участников Революции Достоинства пожизненные выплаты в размере 25–50% прожиточного минимума. В частности также предлагается ввести ежегодную разовую помощь ко Дню Независимости, бесплатное лечение, скидку на коммунальные услуги, протезирование и обеспечение лекарствами.

Кабинет Министров Украины принял законопроект, который определяет отдельный статус для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни. Документ направлен на расширение социальных гарантий и предусматривает комплексную систему поддержки.

Речь идет о создании полноценного пакета социальной защиты для людей, которые отдали свое здоровье или жизнь в борьбе за демократические ценности и независимость Украины. В течение лет участники Майдана и их семьи требовали более справедливого отношения от государства, и теперь правительство предлагает законодательно закрепить гарантии, которые позволят обеспечить им надлежащую поддержку.

Финансовая поддержка и пожизненные выплаты

Одна из ключевых новаций законопроекта – это пожизненные выплаты. Для участников Революции Достоинства, которые получили ранения, предусматривается ежемесячная финансовая помощь в размере от 25% до 50% прожиточного минимума. Кроме того, документ предусматривает повышение пенсий для тех, кто уже находится на пенсионном обеспечении, а также ежегодную единовременную денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Таким образом, государство стремится обеспечить стабильную финансовую поддержку для людей, которые не смогут самостоятельно полностью восстановить свою жизнь из-за последствий участия в протестах.

Медицинские гарантии

Особое внимание уделено сфере здравоохранения. Законопроект закрепляет право на полный спектр бесплатных медицинских услуг. Речь идет не только о лечении и обслуживании в государственных медучреждениях, но и о специализированной помощи – протезировании, реабилитации, обеспечении необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. Также в документе предусмотрено бесплатное зубопротезирование (за исключением изделий из драгоценных металлов), что является важным для пострадавших, получивших серьезные травмы.

Льготы на образование и работу

Для участников Революции Достоинства и членов их семей законопроект вводит дополнительные возможности в образовании и трудоустройстве. Они смогут получать образование за счет государства в профессионально-технических училищах, колледжах и университетах, а также получить помощь в переквалификации. Отдельно предусмотрены программы профессиональной адаптации и государственные гарантии при трудоустройстве, что позволит людям, пострадавшим во время протестов, быстрее вернуться к активной жизни.

Льготы на коммунальные услуги и транспорт

Законопроект предусматривает ряд социальных скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг. Участники Революции Достоинства с инвалидностью получат 100% скидку, другие пострадавшие – 75%, а нетрудоспособные члены семей погибших – 50%. Кроме того, документ гарантирует бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте для этой категории граждан, а также дополнительные льготы на междугородние перевозки.

Революция Достоинства стала переломным моментом в истории Украины. Люди, которые вышли на Майдан в 2013-2014 годах, отстаивали право Украины на свободу и демократический выбор. Многие из них получили увечья, а более сотни украинцев отдали жизнь ради перемен.

