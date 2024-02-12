Украинцам повысят тарифы на коммуналку: в Нацбанке назвали срок

В Украине ожидается рост тарифов сразу на ряд коммунальных услуг. В частности, в Нацбанке прогнозируют, что подорожают отопление и горячая вода. Впрочем, конкретных сроков там не называют – лишь отмечают, что отмену соответствующего моратория можно будет ожидать только после завершения действия военного положения.

Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: повышать тарифы в Украине будут до экономически обоснованного уровня. Однако это растянется на достаточно длительное время, а потому резкого скачка расценок не будет.

"Прогноз предполагает сохранение действия моратория на отдельные тарифы услуг ЖКХ (в частности, отопление и горячую воду) до завершения действия военного положения. Далее ожидается поэтапное приведение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет", – говорится в сообщении.

Будут менять тарифы и на другие коммунальные услуги

В целом, отметили в Нацбанке, "на период высоких безопасностных рисков" в Украине ожидается сохранение неизменных тарифов на большинство услуг ЖКХ. Впрочем, о каких именно услугах идет речь, не уточняется.

В то же время, признали там, корректироваться тарифы на эти услуги все-таки будут. Хотя как и когда – сейчас сказать невозможно, ведь "сроки и параметры этого являются сферой неопределенности прогноза".

Украинцам ощутимо повысили коммуналку

В то же время, за год в Украине жилищно-коммунальные услуги все же подорожали. При чем, ощутимо.

Так, с января-2023 по январь-2024 расценки на них в целом увеличились на 12,8%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%. Причина этого кроется в июньском повышении тарифа. Тогда он вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч – причем независимо от объема потребления. До этого же:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

В целом же, по данным Госстата, подорожали практически все услуги. Так, больше всего расценки выросли на уже упомянутую электроэнергию – на 69,7%. На втором месте – с большим отставанием, – уборка мусора. Она подорожала на 5%. Далее идут:

услуги по управлению многоквартирными домами – 4,2%;

содержание и ремонт жилья – 3,1%.

Меньше всего расценки увеличились на услуги канализации – на 0,7%. А также на водоснабжение – 0,8%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в феврале ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в январе и предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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