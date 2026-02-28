Украинцам показали новые графики отключения электроэнергии: где не будут отключать свет
В Украине 27 февраля в течение всех суток будут применяться графики отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. При этом отключения будут действовать не во всех областях.
"В большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений" – заявили в "Укрэнерго". В ведомстве добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
В частности, в Одесской области свет для большинства очередей не будут отключать, однако в Одессе действуют экстренные отключения.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 28 февраля 2026 года
- с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
- с 06:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 4 очередей.
- с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
Киевская область
Днепропетровская область
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!