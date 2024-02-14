Украинцам пересчитают тариф на воду: сколько придется платить в месяц

В Украине с 1 апреля Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на воду в крупных городах. В среднем семья будет платить на 40-100 грн в месяц больше.

В среднем потребление воды на одного человека составляет 2,4 кубометра. OBOZ.UA рассчитал, во сколько обойдется вода после возможного подорожания в Киеве и Днепре. Так, семья из трех человек в среднем, если руководствоваться нормативами, потребляет 7,2 кубометра воды в месяц.

Сейчас в Днепре за такой объем нужно платить 225,79 грн, а в столице – 218,7 грн. Если НКРЭКУ примет постановление о пересмотре цен, ситуация изменится следующим образом:

с апреля. В Днепре эта семья заплатит за воду на 44,93 грн больше (270,72 грн). В Киеве стоимость воды вырастет на 74,3 грн (293 грн).

В Днепре эта семья заплатит за воду на 44,93 грн больше (270,72 грн). В Киеве стоимость воды вырастет на 74,3 грн (293 грн). в июне. В Днепре вода подорожает еще на 61,92 грн (до 332,64 грн). В Киеве подорожание составит 43,96 грн (до 336,93 грн).

То есть в результате за два этапа подорожания семья в Днепре заплатит за воду на 106,8 грн больше, а в Киеве – на 118,2 грн. Здесь важно напомнить, что НКРЭКУ контролирует тарифы далеко не всех водоканалов. Часть из них проходит процедуру пересмотра тарифов через местные власти.

"Киевводоканал" должен разработать проект повышения тарифа, аргументировать его, направить в профильную комиссию, согласовать свои расчеты, а затем дождаться, пока члены комиссии соберутся и проголосуют. И иногда ждать приходится годами. Такой же механизм пересмотра тарифов работает с другими водоканалами в крупных городах. А вот в Фастове, неподалеку от столицы, с 1 февраля решением местных властей тариф на воду уже повысили.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!