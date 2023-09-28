Украинцам пересчитают субсидии, их размер изменится: как получить деньги на коммуналку 

В Украине с 1 октября 2023-го пересчитают все субсидии. Их размер увеличится с учетом роста расхода на коммуналку (из-за отопительного сезона). Некоторым украинцам субсидии пересчитают автоматически, другим же придется повторно подавать документы.

При этом, как сообщают в Пенсионном фонде, украинцы смогут подавать заявление на оформление субсидии по упрощенным правилам. Однако, подавать заявления должны далеко не все украинцы.

Кому нужно подавать документы на субсидию?

Если в вашей семье есть переселенцы, число зарегистрированных членов семьи отличается от фактического, вы арендуете жилье, то для назначения субсидии на отопительный сезон документы вам нужно подавать повторно. Тем украинцам, которые уже получали субсидии, их переназначат автоматически.

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Как рассчитают размер субсидии?

Субсидии будут считать на социальные нормативы потребления. При этом с октября украинцев ждет новшество: считать будут с учетом дохода семьи, который она получала за первые полгода 2023-го. Если ваш доход значительно изменился, это также повлияет на размер выплаты.

Как по-новому оформить субсидию?

Пенсионный фонд ввел экспериментальный упрощенный способ оформления субсидии. По новым правилам не нужно заполнять декларацию, собирать справки. Вместо этого нужно подать упрощенное заявлене любому из членов семьи.

Подать заявление можно на сайте Пенсионного фонда Украины, либо в приложении ПФУ, в Дії. "Это не требует ожидания в очередях, минимизирует человеческий фактор и вероятность допущения ошибок", – отметили в ПФУ.

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