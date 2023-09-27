"Мы готовы": в Минсоце прокомментировали рекомендацию США повысить тарифы на газ и электроэнергию 

Министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала, планирует ли Кабмин внедрять рекомендацию США о "либерализации тарифов на газ и электроэнергию". Она пояснила, что речь идет о возможности повышать тарифы на газ и электроэнергию и вместе с тем защищать тех украинцев, которые не могут платить больше, субсидиями.

"Либерализация цен имеется в виду: дать возможность повышать цены и вместе с тем балансировать рост цен субсидией. Да, мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме тем, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрели 50 млрд грн на субсидии", – рассказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

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Отметим, в рекомендациях говорится о том, что Украине необходимо "внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию". А также обеспечить поддержку украинцев программой субсидий.

К слову, вероятно, Жолнович имела в виду, что Минсоц уже готов к повышению тарифов с точки зрения обеспечения украинцев субсидиями. При этом в Кабмине уже заявляли о том, что не будут повышать тарифы на газ и электроэнергию как минимум до конца отопительного сезона.

При этом либерализация не означает, что тарифы обязательно будут повышать. Это дает возможность энергокомпаниям самостоятельно определять стоимость коммунальных услуг. Сейчас же тарифы в ручном режиму регулирует правительство.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в посольстве США пояснили перечень реформ, которые они направили правительству. Они могут обсуждаться и необходимы для того, чтобы Украина стала привлекательна для инвесторов в ЕС и США.

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