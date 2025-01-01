Украинцам пересчитали платежки за доставку газа: сколько теперь придется платить каждый месяц каждому

В Украине с 1 января всем потребителям газа перечислили оплату за доставку голубого топлива. Если за прошлый год потребление газа возросло, то в текущем году придется больше платить за доставку. При этом сам тариф на доставку не изменился, однако перечислили количество кубометров, за доставку которых ежемесячно придется платить.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украинцы платят за доставку фиксированную сумму, которую перечисляют раз в год. В 2024-м платили за доставку, учитывая объем потребления газа с 1 октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в 2025-м будем платить за тот объем газа, который использовали с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024-го.

Сумма в платежках за доставку газа формируется из двух частей: тариф на доставку газа и объем потребления (эти показатели нужно умножить). Тариф на доставку не изменялся (и по закону не должно измениться, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости как самого газа, так и его доставки). А вот объем потребления – величина переменная.

Собственный тариф можно узнать на сайте своей газораспределительной компании или увидеть в платежке. Некоторые тарифы (не во всех регионах) также отражены и в таблице ниже (стоимость указана в грн за кубометр). Разберем несколько примеров. В среднем на отопление квадратного метра тратят 5 кубов газа (с корректировкой на регион). Так отмечено в социальных нормативах потребление коммунальных услуг.

Итак, на здание площадью 100 квадратов зимой можно тратить до 500 кубов газа на отопление. Кроме того, на семью из трех человек еще 31,5 кубометра будут тратиться на приготовление пищи и подогрев воды. Так что в сумме зимой ежемесячно такая семья будет тратить около 531,5 кубометра газа (с октября по апрель) и 31,5 кубометра в "теплый сезон" (с мая по сентябрь).

В среднем это семь "холодных" и пять "теплых" месяцев. За год такая семья будет использовать 3878 кубометров газа. Это 323,1 кубометра ежемесячно. Именно за доставку такого объема газа нужно будет платить ежемесячно. Дальше сумма в платежке будет зависеть от региона.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2025 года не изменится. "Нафтогаз" утвердил стоимость голубого топлива по меньшей мере до конца отопительного сезона (апрель следующего года) - 7,96 грн. В то же время, кВт*час электроэнергии будет стоить 4,32 грн (цена также не изменится).

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