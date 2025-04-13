Украинцам переписали правила субсидии на аренду жилья: что изменилось

С апреля 2025 года в Украине субсидия на аренду жилья для ВПЛ продолжается автоматически каждые 6 месяцев, если семья продолжает критериям, а обязательный платеж за аренду ограничен 20% от дохода – государство покроет все, что превышает эту сумму. Также помощь можно получить при аренде комнаты, по договору с юридическими лицами или по собственному заключенному договору между арендатором и арендодателем.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Новые правила должны сделать финансовую поддержку более доступной, удобной и гибкой, а также увеличить количество переселенцев, которые могут воспользоваться помощью от государства. Министерство социальной политики, отвечающее за реализацию программы, обновило несколько ключевых положений:

автоматическое продление субсидии каждые 6 месяцев : теперь переселенцы не должны повторно подавать документы – Пенсионный фонд самостоятельно проверит соответствие критериям через государственные реестры;

: теперь переселенцы не должны повторно подавать документы – Пенсионный фонд самостоятельно проверит соответствие критериям через государственные реестры; фиксированный предел обязательного платежа – 20% дохода семьи : все, что выше этой суммы, покроет государство, что позволит существенно уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства с низким доходом;

: все, что выше этой суммы, покроет государство, что позволит существенно уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства с низким доходом; обновленный расчет арендной платы: помощь теперь соответствует актуальным ценам на рынке недвижимости 2025 года, согласно последним данным Госстата.

Новые возможности для переселенцев

субсидия теперь доступна для аренды комнаты – не обязательно арендовать целую квартиру или дом;

– не обязательно арендовать целую квартиру или дом; гибкость в выборе договора – можно использовать типовой договор или составить собственный документ между арендодателем и арендатором;

– можно использовать типовой договор или составить собственный документ между арендодателем и арендатором; аренда жилья у юридических лиц – теперь арендовать квартиру можно не только у частных лиц, но и у компаний;

– теперь арендовать квартиру можно не только у частных лиц, но и у компаний; добровольный отказ от налоговой компенсации для собственника жилья – если арендодатель не хочет получать налоговые льготы, он может легко отказаться от них без утраты договора.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что обновление программы направлено на уменьшение бюрократического давления на ВПЛ и реальное облегчение условий жизни людей, потерявших свое жилье из-за войны. Нововведения дают больше гибкости, адаптируются к современным потребностям рынка и снимают барьеры для получения помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усовершенствуют методику верификации (проверки) получателей льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о проверке фактов смерти, адреса, начисления помощи, наличии инвалидности и т.д.

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