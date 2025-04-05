В Украине изменят методику проверки получателей коммунальных льгот: как будут проводить

В Украине усовершенствуют методику верификации (проверки) получателей льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о проверке фактов смерти, адреса, начисления помощи, наличии инвалидности и т.д.

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Об этом говорится в проекте приказа Министерства финансов, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины. Во время верификации будут проверять данные, предоставленные получателем помощи. Для этого их будут сравнивать с данными, имеющимися в разных реестрах. Как говорится в документе, проверка осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

"Для осуществления верификации льгот используется информация по автоматизированным информационным системам, реестрам, базам данных, владельцам, держателем, распорядителем и/или администратором которых являются субъекты предоставления информации, в том числе информация с ограниченным доступом", - говорится в документе. В частности, используют данные по:

Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков;

Единого государственного демографического реестра;

ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины;

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

информационной системы Пенсионного фонда Украины;

централизованного банка данных по проблемам инвалидности;

Единый государственный реестр ветеранов войны.

Верификация будет проведена в несколько этапов. Первый - проверка предоставленной Пенсионным фондом Украины информации о полноте и соответствии данных об объектах проверки. Второй этап – проверка достоверности персональных данных. Будут проверять:

серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины;

серия и номер свидетельства рождения;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серия;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за первые шесть месяцев работы Единого государственного реестра адресов (ЕДРА) верифицировано 75% улиц, а более 700 общин и 26 городов полностью завершили проверку. Это делается для уменьшения ошибок в адресах, противодействия мошенничеству с недвижимостью и улучшения обмена данными между государственными учреждениями.

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