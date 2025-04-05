УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Украине изменят методику проверки получателей коммунальных льгот: как будут проводить

Александр Литвин
Коммуналка
2 минуты
2,0 т.
Как проведут проверку

В Украине усовершенствуют методику верификации (проверки) получателей льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о проверке фактов смерти, адреса, начисления помощи, наличии инвалидности и т.д.

Видео дня

Об этом говорится в проекте приказа Министерства финансов, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины. Во время верификации будут проверять данные, предоставленные получателем помощи. Для этого их будут сравнивать с данными, имеющимися в разных реестрах. Как говорится в документе, проверка осуществляется средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

"Для осуществления верификации льгот используется информация по автоматизированным информационным системам, реестрам, базам данных, владельцам, держателем, распорядителем и/или администратором которых являются субъекты предоставления информации, в том числе информация с ограниченным доступом", - говорится в документе. В частности, используют данные по:

  • Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков;
  • Единого государственного демографического реестра;
  • ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы Украины;
  • Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;
  • информационной системы Пенсионного фонда Украины;
  • централизованного банка данных по проблемам инвалидности;
  • Единый государственный реестр ветеранов войны.

Верификация будет проведена в несколько этапов. Первый - проверка предоставленной Пенсионным фондом Украины информации о полноте и соответствии данных об объектах проверки. Второй этап – проверка достоверности персональных данных. Будут проверять:

  • серия (при наличии) и номер паспорта гражданина Украины;
  • серия и номер свидетельства рождения;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика или серия;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
  • фамилия, собственное имя, отчество (при наличии).
Как методику разработали
Как будут проверять
Кого заденет проверка
Что предлагает Минфин
Проект приказа

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за первые шесть месяцев работы Единого государственного реестра адресов (ЕДРА) верифицировано 75% улиц, а более 700 общин и 26 городов полностью завершили проверку. Это делается для уменьшения ошибок в адресах, противодействия мошенничеству с недвижимостью и улучшения обмена данными между государственными учреждениями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!