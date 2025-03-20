Украинцам переписали правила начисления субсидии: что нужно знать и как изменится размер

В Украине изменили правила начисления субсидий для переселенцев: теперь при расчете дохода не учитываются субсидии по найму жилья, но алименты, которые получает семья, будут прилагаться к доходу. Также при назначении субсидии будет учитываться денежное довольствие военнослужащих после уплаты военного сбора.

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Об этом сообщает Правительство online. 20 марта 2025 вступили в силу важные изменения в правилах назначения жилищных субсидий в Украине.

Одним из главных изменений является исключение субсидий по найму жилья из исчисления среднемесячного совокупного дохода. Ранее эти субсидии учитывались как часть дохода, что может отразиться на размере субсидии для домохозяйств. Теперь эти выплаты не будут учитываться, что может увеличить размер пособия для некоторых категорий граждан.

Изменен также порядок учета других выплат. В частности, алименты, получаемые семьей, теперь будут прилагаться к общему доходу при расчете суммы субсидии. Это может повлиять на размер пособия, поскольку алименты часто являются стабильным источником дохода, ранее не всегда учитываемого при исчислении.

Также важным изменением является то, что при расчете жилищной субсидии будет учитываться денежное довольствие военнослужащих после уплаты военного сбора. Это означает, что часть дохода, получаемая военнослужащими, будет влиять на размер пособия.

Учет новых компонентов дохода, таких как алименты и денежное довольствие военнослужащих, может привести к изменению суммы субсидии. Например, у домохозяйств, получающих алименты, может уменьшиться право на пособие, поскольку их доходы будут считаться большими. В то же время домохозяйства, в которых работают военнослужащие, могут увидеть увеличение размера субсидии из-за учета их дохода.

Для того чтобы получить субсидию на новых условиях, граждане должны обращаться в органы социальной защиты. При этом заявители должны будут предоставить обновленные документы, включая подтверждение доходов, которые теперь будут рассчитываться по новым правилам. Изменения в исчислении дохода для назначения субсидий имеют более справедливый подход к распределению помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чтобы получить субсидию на аренду, ВПЛ нужно заключить типовой договор найма жилья, доступный на портале ПФУ (Пенсионного фонда Украины) или в отделениях ПФУ. Этот договор позволяет не только оформить государственную помощь, но и защищает арендатора от внезапного выселения или повышения арендной платы.

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