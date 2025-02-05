Украинцы могут получить средства на аренду жилья: какой договор необходимо для этого заключить

Чтобы получить субсидию на аренду, ВПЛ нужно заключить типовой договор найма жилья, доступный на портале ПФУ (Пенсионного фонда Украины) или в отделениях ПФУ. Этот договор позволяет не только оформить государственную помощь, но и защищает арендатора от внезапного выселения или повышения арендной платы.

Видео дня

Об этом пишет Министерство социальной политики Украины. Для оформления субсидии ВПЛ должен заключить типовой договор найма жилья в соответствии с установленной формой. Его можно найти:

на портале электронных услуг ПФУ ;

в отделениях ПФУ (можно заполнить его там на месте);

на сайте Верховной Рады Украины.

Для ВПЛ договор – это защита от рисков, которые могут возникнуть при аренде жилья. А именно:

предотвращение неожиданного повышения арендной платы;

юридическая защита от внезапного выселения;

возможность официально оформить субсидию и получить государственную помощь.

Для собственника жилья договор также гарантирует, что арендатор своевременно будет платить за жилье. Для того чтобы оформить субсидию на аренду жилья, нужно:

заключить типовой договор аренды жилья;

подать заявление на субсидию через:

портал электронных услуг ПФУ;

отделение Пенсионного фонда Украины.

предоставить документы о статусе ВПЛ и арендном жилье.

С 29 января 2025 г. внутренне перемещенные лица могут получать также две субсидии одновременно – на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Для этого необходимо соответствовать критериям государственной поддержки и иметь официальный договор аренды жилья.

Право на субсидию имеют те, кто лишился жилья из-за войны, переехал из зоны боевых действий или не имеет другого жилья на подконтрольной территории. Среди важных условий арендатор и арендодатель не могут быть родственниками, а также арендатор не должен получать другие выплаты на жилье.

Размер субсидии определяется индивидуально, учитывая доход семьи, количество членов семьи и среднюю стоимость аренды в регионе. Арендодатели, участвующие в программе, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, единого налога и сбора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2025 году рынок аренды останется активным, ведь спрос на покупку жилья остается низким, а стоимость аренды в крупных городах уже выросла на 20-37% за год. В Киеве средняя цена 1-комнатной квартиры достигла 16500 грн, а во Львове и Ужгороде аренда даже превысила столичный уровень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!