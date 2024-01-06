Украинцам перечислили платежки за доставку газа: кто заплатит гораздо больше

Украинцам с 1 января будут перечислены платежки за доставку газа. Тем, кто в прошлом году потратил больше газа, придется больше платить за доставку голубого топлива. И хотя тариф на доставку не изменился, суммы в платежках перечислили.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В 2024-м тариф на доставку газа в Украину не изменили. Больше платят в Гадяче, Ужгороде, Лубнах, Николаеве, Харькове, Черновцах. Там за каждый кубометр придется платить 2,39 грн. Один из самых маленьких тарифов – в Киеве. Там за каждый кубометр платят всего 0,38 грн. В Киевской области действует тариф 1,79 грн.

Кто будет платить больше?

Для расчета тарифа используют информацию о потреблении в газовый год. Это с октября 2022-го по октябрь 2023-го. Если вы в течение газового года с 2021-го по 2022-й тратили меньше газа, чем с 2022-го по 2023-й, то суммы в платежках значительно увеличатся.

Например, если вы с октября 2021 по октябрь 2022 потратили 1200 кубометров газа, при том вы проживаете в Киевской области, в прошлом году вы платили за газ:

1200*1,79/12 = 179

То есть, ежемесячный платеж для вас составлял всего 179 грн. Или можно было заплатить сразу за весь год. Представим, что вы в прошлом году жили в квартире дольше, активно пользовались газовым котлом. И вместо 1200 кубометров использовали 3000 кубометров газа. В таком случае сумма в платежке будет считаться по формуле:

3000*1,79/12 = 447,5

То есть размер платежки значительно увеличится. Однако сам тариф при этом остается неизменным. Если вы потребляли меньше газа, то и платеж за доставку будет меньше.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ с 1 января 2024 года не изменится. Абсолютное большинство украинцев пользуются услугами "Нефтегаза".

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