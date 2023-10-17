Украинцам озвучили тарифы на газ в октябре: сколько придется платить

В Украине нет единого тарифа на газ, поэтому каждый из поставщиков определяет собственную стоимость голубого топлива. К примеру, В октябре минимальная цена у "ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр. Максимальная – у "СветГаза", 9,99 грн за кубометр.

Об этом сообщает "ГазПравда". Там отмечают: такими же расценки были и в сентябре.

При этом подчеркивается: годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть текущие расценки останутся такими как минимум до окончания отопительного сезона.

"Кроме того, 22 августа Кабинет министров продлил действие PSO (специальных обязательств) на рынке природного газа. Что позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло", – говорится в сообщении.

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Какие тарифы у поставщиков

"ЭРУ Людям" – 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Нафтогаз" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагазсбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" – "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"СветГаз" – 9,99 грн за кубометр.

После зимы тарифы могут вырасти

О том, что до окончания отопительного периода стоимость газа останется не текущем уровне, сообщили и в "Нафтогазе". А вот после зимы не исключается пересмотр расценок на газ.

"Мы осознаем, что во время войны, и во время этой зимой мы должны оставить те цены на газ, которые сейчас существуют. Что касается следующих периодов, будем готовиться, будем объяснять", – сказал глава компании Алексей Чернышов.

Причиной же этого является ожидание международными партнерами проведения Украиной ряда рыночных реформ – в том числе и в газовой сфере. Сейчас же из-за регулируемой цены на газ государство буквально доплачивает из бюджета за каждого украинца, что вредит уже и самой Украине.

"Почему государство должно доплачивать за газ, который вы потребляете? Государство должно поддерживать самых бедных", – отметил Чернышов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, услуги ЖКХ в Украине подорожали. За год – с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го – их стоимость увеличилась на 13,2%. Больше всего – на электроэнергию, на 69,7%.

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