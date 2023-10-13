Что будет с тарифом на газ для украинцев этой зимой: в "Нафтогазе" поделились планами

В Украине зимой 2023-2024 не будут повышать цены на газ для бытовых потребителей. Действующие тарифы сохранятся как минимум до конца отопительного сезона, 1 мая 2024 года. Однако в будущем проблему с тарифами на газ все равно придется решать.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в ходе Киевского международного экономического форума. "Мы осознаем, что во время войны, и во время этой зимой мы должны оставить те цены на газ, которые сейчас существуют. Что касается следующих периодов, будем готовиться, будем объяснять, будем защищать те слои населения, которые в этом нуждаются", – отметил Чернышов.

Дело в том, что международные партнеры ожидают от Украины ряда рыночных реформ, в том числе и в газовой сфере. Сейчас из-за регулируемой цены на газ государство буквально доплачивает из бюджета за каждого украинца. А это вредит уже и самой Украине.

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"Почему государство должно доплачивать за газ, который вы потребляете? Государство должно поддерживать самых бедных", – отметил Чернышов ходе форума.

По его словам, такая практика угрожает не только госбюджету, но и будущему всей газовой отрасли, да и экономики в целом. Как отметил Чернышов, без рыночных условий нельзя рассчитывать на увеличение инвестиций в добычу газа и развитие энергоэффективности.

Напомним, в Украине работает несколько поставщиков газа для населения, но подавляющее большинство обслуживает "Нафтогаз Украины". Тариф на бытовой газ регулируется государством и сейчас составляет у "Нафтогаза" фиксированные 7,96 грн за кубометр.

При этом в стране действует мораторий на повышение бытовых тарифов на газ, горячую воду и отопление. По расчетам Нацбанка, это запрет может остаться в силе до 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пересмотрели правила формирования оплаты за транспортировку газа. Новый принцип расчетов позволит меньше платить за распределение газа, однако далеко не всем украинцам.

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