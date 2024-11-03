По какому тарифу будут рассчитывать платежки за октябрь: стоимость 1 кубометра газа

За октябрь украинцы заплатят за газ по прежним тарифам. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают:

В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн.

Некоторые поставщики предлагают еще и месячную цену, которая "может колебаться в зависимости от месяца".

"Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем", – рассказали аналитики.

Какие тарифы на газ действуют в Украине

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр);

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 14,99 грн за кубометр).

Какие суммы будут в платежках

В настоящее время большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза". И они платят за газ 7,96 грн за кубометр.

То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн. Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как не переплачивать за газ

В то же время, чтобы не получать платежки за газ с завышенными объемами потребления, следует вовремя передавать показатели счетчика газовщикам. Делать это нужно ежемесячно с 1-го по 5-е число. Передавать показатели можно в личном кабинете национального оператора "Газораспределительные сети Украины", однако только если он поставщик в вашем регионе.

"Локальные операторы также есть. К примеру, они работают в Киеве, в Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", – рассказали специалисты.

Кроме того, отмечается, что абоненты "Нафтогаза" могут передавать показатели счетчика с помощью чат-бота gas.ua. Также это можно сделать по телефону – позвонив или отправив SMS-сообщение.

Игнорирование передачи показателей может обернуться переплатами за газ. Дело в том, что эти данные являются "основанием для начисления оплаты за газ".

"Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться более высокими за реально потребленный объем. Все посчитают на основании т. н. планового ежемесячного объема потребления – среднего потребления за предыдущие 3 года", – объяснили авторы материала.

Подчеркивается: передавать показатели счетчика нужно даже тогда, когда вы не проживаете по конкретному адресу либо же не пользуетесь газом. В противном случае оператор будет считать потребленный газ по плановым объемам. И тогда появится задолженность.

Впрочем, можно подать заявление или сообщить в телефонном режиме, что по конкретному адресу никто не живет. Либо же ежемесячно фиксировать один и тот же показатель счетчика – чтобы избежать начислений.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запустили новую мощную газовую скважину – она способна обеспечивать 170 тыс. куб. м газа в сутки. На ней внедрили технологию одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) – до этого же скважина давала 70 тыс. куб. м в день.

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