Украинцам сообщили об отключениях света зимой: чего ожидать

Украина сможет пройти зиму без плановых отключений света. Однако только если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

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Об этом сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает Telegraf. Он отметил: если же ситуация будет такой же, как сейчас, "в принципе, мы к графикам и не вернемся".

"Можем так пройти… Вот такой большой дисклеймер, что если мы сможем эффективно защитить с точки зрения противовоздушной обороны наши объекты, такие как генерация, передача (электроэнергии. – Ред.). Это, конечно, такой очень важный компонент для того, чтобы пройти зиму без отключений", – сказал Сахарук.

В то же время он выразил мнение, что сейчас Украина "сильнее всего готова к любым блэкаутам, которые могут быть". Ведь люди за два года "очень хорошо подготовились" – в частности:

установили генераторы;

купили батареи.

Будут ли в Украине вводить графики отключений с понедельника

В свою очередь, в "Укрэнерго" и "Центрэнерго" ранее опровергли появившуюся информацию о том, что с понедельника, 4 ноября, в Украине могут начать применять графики отключения света. Сделано это было после того, как член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко заявил "Интерфакс-Украина", что энергетики снова начнут отключать свет. Он объяснил это тем, что из-за снижения атмосферной температуры "Укрэнерго" может не хватить собственных сил для балансировки энергосистемы.

"Снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо приведет к росту уровня энергопотребления. Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) – может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", – отметили в "Укрэнерго".

В самом же "Центрэнерго" отмежевались от заявлений Величко, отметив, что сказанное им является "его личным мнением", не отражающим позицию организации. При этом председатель наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гаркавый отметили, что определение графиков аварийных отключений – компетенция только "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что грядущая зима станет большим вызовом для Украины. Ведь страна опять столкнется с блэкаутами и ​​другими трудностями.

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