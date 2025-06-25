Украинцам обязаны заплатить компенсацию за некачественный газ: в каких случаях и куда обращаться

Оператор "Газораспределительных сетей" (ГРС) обязан поставлять газ надлежащего качества. В случае, если экспертиза докажет, что газ не соответствует стандартам качества, украинцам должны заплатить компенсацию и пересчитать суммы в платежках.

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Как пишет издание ГазПравда, также оператор ГРМ обязан обеспечить возможность круглосуточного доступа к газораспределительной системе и передачу надлежащих объемов природного газа.

"Следующая обязанность логически связана с основной. Если оператор должен обеспечить доставку газа надлежащего качества, то он же должен и платить компенсацию в случае несоответствия качества природного газа. Оператор ГРМ обязан перечислить объемы распределенного природного газа бытовому потребителю и оплатить ему соответствующую денежную компенсацию в случае несоответствия величины давления и/или качества природного газа параметрам, которые определены в Кодексе газораспределительных систем", – говорится в публикации.

Основной показатель качества природного газа – это теплота сгорания (калорийность) топлива. Согласно государственным стандартам, она должна составлять не менее 7600 ккал/м3. Сейчас информация по калорийности на сайте оператора временно недоступна.

Давление и/или качественные показатели газа проверяют на основании письменного заявления потребителя. В случае поступления такого заявления Оператор ГРМ обязуется направить своего представителя по месту вызова в течение двух рабочих дней в городах и пяти календарных дней в сельской местности в согласованное с потребителем время.

"Однако, не злоупотребляйте этой обязанностью оператора ГРМ. Если Ваше подозрение окажется необоснованным и показатели потребленного газа будут в пределах нормы, то компенсировать расходы, которые понес оператор на проведение физико-химического анализа, будете именно вы", - говорится в публикации.

Потребитель имеет право за свой счет инициировать проведение анализа физико-химических показателей природного газа в альтернативной химлаборатории.

Другая важная обязанность – поверка счетчика газа бытовых потребителей. В сфере газоснабжения именно операторы ГРМ обязаны следить за межповерочными интервалами. В зависимости от типа счетчика газа, это может быть или 2, или 8 лет. Бытовые потребители не несут никакой ответственности за несвоевременное выполнение периодической поверки приборов учета газа. Этот процесс должен контролировать именно оператор ГРМ.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше - 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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