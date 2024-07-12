Украинцам объявили жесткий график отключений света на 13 июля: когда будет больше всего часов без электричества

В Украине завтра, 13 июля, ограничения на потребления электроэнергии будут применяться весь день. Это означает, что графики отключений света будут действовать по всей Украине с 00:00 до 24:00. Наиболее жесткий режим будет применяться с 00:00 до 06:00, а также с 19:00 до 24:00.

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Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". "По указанию Укрэнерго графики отключений завтра (13 июля. – Ред.) будут применяться на протяжении всех суток. Киев, Киевская область, Одесчина, Донетчина, Днепропетровщина: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток", – предупредили энергетики.

В других регионах в указанное время также будут отключать больше потребителей. Это относится как к бытовым клиентам, так и к промышленным. Питание критической инфраструктуры не будет ограничивать.

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